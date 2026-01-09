恒生私有化｜品牌深入民心 紀念品成回憶 小股東讚有人情味感不捨 學者料啟動裁員 加速處理壞帳

恒生私有化｜滙控（005）斥資千億元，以每股155元私有化恒生銀行的議案，於昨日舉行的法院會議及恒生股東大會上，獲大比數通過，恒生上市53年的歷史正式結束。昨日有數百名股東出席這個可能是恒生最後一次的股東會，不少持股多年的恒生股東直言，感到不捨，稱心情如「嫁女」，希望「嫁得好」。亦有小股東原本計劃「攬住佢，攬到死嗰日」，現惟有把恒生股票「裱」起掛在牆上作紀念。恒生則向到場的小股東送上印有恒生標誌的紀念品，有小股東感歎「唔知係咪最後一次」。恒生將於本月14日最後買賣，1月27日正式除牌。

恒生私有化｜即睇小股東看法：

恒生私有化｜紀念品種類多樣 承載情意結

恒生銀行作為本港戰後首間上市銀行，早於1933年以小型找換店形式於上環永樂街70號開業，後發展成現時市值逾2800億元的大銀行。不少市民都表示「人生在銀行開第一個戶－就係恒生」，而早年該行贈送的各類錢罌、「紅簿仔」等紀念品，至今仍在二手市場有價有市，足見恒生對許多港人而言不僅是銀行，更承載着深厚情意結。

老一輩港人常讚恒生是最具人情味的銀行，昨日到場的小股東鍾生亦表示，早年間走進恒生銀行「好似返咗屋企」，即便不常光顧，職員也能準確叫出他的姓氏，其他銀行難以比擬，惟近年「差咗少少」。

該行早期贈予客戶的紀念品，不僅是港人的集體回憶，在二手市場更成為熱門收藏。據二手網站顯示，過去開戶贈送的各式錢罌，大部分價格從百元到上千元不等，而部分稀有款的武士錢罌及企鵝錢罌叫價甚至逾萬元。此外，二手網站上恒生紀念品的種類多樣，恒生財神年畫、生肖金飾紀念品均可見到，且保存完好，可見其在港人心中的歷史地位。

恒生私有化｜上環小型找換店起家

恒生銀行的前身恒生銀號，在1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植偉和盛春霖四人創立，以小型找換店形式於上環永樂街70號開業，隨後開展商業銀行業務，並逐漸壯大成為香港主要華資銀行之一。

恒生私有化｜60年代爆擠提風波 滙豐入主

上世紀60年代華資銀行因過度放貸及地產市場泡沫爆破陷入困局，該行亦爆擠提風波，其後滙豐以5100萬元入主，成為滙豐集團成員，但保持獨立營運，於1972年始在港正式上市。目前恒生業務範圍廣泛，其中1969年編制的「恒生指數」，更成為反映香港股市走勢的重要指標，「恒生」品牌已深入民心。

恒生私有化｜王冬勝：釋放兩間銀行更大協同效應

滙豐銀行主席王冬勝於報章撰文指，私有化建議並非要抹去兩間銀行之間的差異，希望利用私有化這個契機，釋放兩間銀行更大的協同效應，認為是一項對香港市場的重大投資，體現對香港繼續作為國際金融中心，及連接中國與世界的重要橋樑承諾和信心。

經濟學者李兆波表示，恒生私有化後有不少減省人手空間，料會啟動裁員，相信投資者關係、法律諮詢、風險管理部門等是重災區，至於人力資源、前線等職位要視乎會否整合本港銀行網絡。恒生近年不良貸款及營運表現較差，成為滙控全資子公司後，料會加速處理壞帳，他說：「現今銀行已經無乜人情味，恒生幾代人（客戶關係）唔係重要元素，最後都要考慮資產質素、還款能力。」他估計，恒生日後會奉行滙控較嚴謹的風險管理標準，或導致經營困難的小中企更易被「Call Loan」（催還貸款）。

