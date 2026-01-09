恒生私有化｜上環找換店起家 紀念品成港人回憶

恒生銀行作為本港戰後首間上市銀行，早於1933年以小型找換店形式於上環永樂街70號開業，後發展成現時市值逾2800億元的大銀行。不少市民都表示「人生在銀行開第一個戶－就係恒生」，而早年該行贈送的各類錢罌、「紅簿仔」等紀念品，至今仍在二手市場有價有市，足見恒生對許多港人而言不僅是銀行，更承載着深厚情意結。

老一輩港人常讚恒生是最具人情味的銀行，昨日到場的小股東鍾生亦表示，早年間走進恒生銀行「好似返咗屋企」，即便不常光顧，職員也能準確叫出他的姓氏，其他銀行難以比擬，惟近年「差咗少少」。

該行早期贈予客戶的紀念品，不僅是港人的集體回憶，在二手市場更成為熱門收藏。據二手網站顯示，過去開戶贈送的各式錢罌，大部分價格從百元到上千元不等，而部分稀有款的武士錢罌及企鵝錢罌叫價甚至逾萬元。此外，二手網站上恒生紀念品的種類多樣，恒生財神年畫、生肖金飾紀念品均可見到，且保存完好，可見其在港人心中的歷史地位。

60年代爆擠提風波 滙豐入主

恒生銀行的前身恒生銀號，在1933年3月3日由林炳炎、何善衡、梁植偉和盛春霖四人創立，以小型找換店形式於上環永樂街70號開業，隨後開展商業銀行業務，並逐漸壯大成為香港主要華資銀行之一。上世紀60年代華資銀行因過度放貸及地產市場泡沫爆破陷入困局，該行亦爆擠提風波，其後滙豐以5100萬元入主，成為滙豐集團成員，但保持獨立營運，於1972年始在港正式上市。目前恒生業務範圍廣泛，其中1969年編制的「恒生指數」，更成為反映香港股市走勢的重要指標，「恒生」品牌已深入民心。

