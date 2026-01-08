滙豐回應PayMe遭私隱專員公署調查 僅屬「循規審查」 強調沒違反任何條例

香港私隱專員公署據報正在調查滙豐（005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的風險。滙豐銀行回覆《星島頭條》指，私隱專員公署曾聯絡該集團進行循規審查，滙豐強調無收到任何機構指PayMe違反任何私隱條例，至於香港私隱專員公署於截稿前未有回覆。

所謂「循規審查」，即指私隱專員公署針對特定組織或個人是否遵守相關法規、政策或標準的檢查與評估過程，目的在於確認其合規性。如機構已採取所有合理而切實可行的步驟，便不屬違規。

據本地傳媒引述香港私隱專員公署指出，這項合規審查將「調查所有相關問題」，包括舊用戶隱私的脆弱性，以及應用程式內提示的必要性，並指銀行必須確保預設提供最高等級的隱私保護。

用戶可自由更改私隱設定

PayMe是香港最大電子支付平台之一，服務全港超過10萬家本地及線上商戶。滙豐回應時提到，PayMe自推出起，用戶一直可於App內自由更改其私隱設定；由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定更已預設為「不公開」，除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。

另外，該更新推出時，亦有向所有用戶發出電郵通知，以助用戶了解其私隱設定的選項，並根據自身需求隨時更改設定。