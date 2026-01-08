Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

滙豐回應PayMe遭私隱專員公署調查 僅屬「循規審查」 強調沒違反任何條例

商業創科
更新時間：15:41 2026-01-08 HKT
發佈時間：15:41 2026-01-08 HKT

香港私隱專員公署據報正在調查滙豐（005）旗下PayMe應用程式早期用戶可能面臨的風險。滙豐銀行回覆《星島頭條》指，私隱專員公署曾聯絡該集團進行循規審查，滙豐強調無收到任何機構指PayMe違反任何私隱條例，至於香港私隱專員公署於截稿前未有回覆。

所謂「循規審查」，即指私隱專員公署針對特定組織或個人是否遵守相關法規、政策或標準的檢查與評估過程，目的在於確認其合規性。如機構已採取所有合理而切實可行的步驟，便不屬違規。

據本地傳媒引述香港私隱專員公署指出，這項合規審查將「調查所有相關問題」，包括舊用戶隱私的脆弱性，以及應用程式內提示的必要性，並指銀行必須確保預設提供最高等級的隱私保護。

用戶可自由更改私隱設定

PayMe是香港最大電子支付平台之一，服務全港超過10萬家本地及線上商戶。滙豐回應時提到，PayMe自推出起，用戶一直可於App內自由更改其私隱設定；由2019年開始，所有新註冊PayMe用戶的私隱設定更已預設為「不公開」，除非用戶更改設定，否則其交易記錄將不會被看見。

另外，該更新推出時，亦有向所有用戶發出電郵通知，以助用戶了解其私隱設定的選項，並根據自身需求隨時更改設定。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
尋秦記丨鄧一君身形暴脹走晒樣 轉行多年因兄弟古天樂復出客串 曾被張國榮力讚無助星途
影視圈
6小時前
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
長者自助餐2026｜20大星級酒店Buffet推介！$167/起任食龍蝦/生蠔/片皮鴨 樂悠咭全年有折
飲食
23小時前
立法會主席選舉 李慧琼以5票險勝陳振英成功當選 承諾邀官員定期介紹政策進度
01:35
立法會主席選舉｜李慧琼以5票險勝陳振英 承諾邀官員定期介紹政策進度
政情
3小時前
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
恒生私有化｜恒生小股東親自到場表決 直言不滿出價 打亂退休規劃 「原本打算攬到死嗰日」
投資理財
2小時前
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
港漂退租遭業主「地毯式」驗樓 無收據下索賠逾1.4萬「洗衣機崩花都計」律師教3招減爭議
樓市動向
10小時前
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
疑偷精品下場慘淡 旺角動漫店發相尋人 意外曝光女賊靚樣 網民齊墮美人計：咁靚女就算啦｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
曾志偉無官一身輕公然爆料？「指責」男星劇集令TVB陷危機：爭啲搞到啲股票冧咁滯
影視圈
23小時前
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
新型藥房「掉錢包」陷阱襲港？「有餡」銀包跌地 事主親述執起心寒後續｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-07 10:59 HKT
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
《尋秦記》配角已轉行做餐飲業 被同事當面掟毛巾 卑微捧餐嘆：今時今日做餐飲仲辛苦啊
影視圈
19小時前
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
00:56
香港落雪？網傳歐洲模型料「超級寒潮」月中襲港 最低跌至0°C 天文台：機會不大
社會
21小時前