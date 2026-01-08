特朗普稱禁止大型機構投資者購買獨幢住宅 黑石等住房相關股急跌

美國總統特朗普周三在社交媒體上表示，將立即採取措施禁止大型機構投資者購買更多獨幢住宅，以促進住房可負擔性，消息導致多隻住房相關股下跌，其中主要投資住宅房地產的私募股權公司黑石集團（BX）周三急跌5.6%、房屋建築材料公司Builders FirstSource Inc.（BLDR）亦跌5.6%，房屋建築商PulteGroup Inc.（PHM）則跌逾3%。

未有提供具體細節

據外媒報道，特朗普將要求國會把禁止機構投資者購買獨幢住宅的提案寫入法律，但未有提供具體細節。特朗普又稱，將在本月晚些時候於達沃斯世界經濟論壇上發表講話，屆時會討論有關議題及其他降低生活成本的舉措。

分析質疑措施成效

不過，報道引述Integrity Asset Management投資組合經理Joe Gilbert指出，「我們懷疑這些措施能否得到有效執行」；其次，雖然住宅機構買家數量有所增長，但他們並非邊際買家，即使短期內會對房價構成不利影響，但不認為足以解決購房者的負擔能力問題。

B Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan則表示，總統沒有任何緩衝空間來控制自己內心想法，對市場來說非常危險，因為市場很難學會如何應對這一過程。

