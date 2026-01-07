Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

馬斯克旗下xAI完成200億美元融資 Nvidia為戰略投資者之一

商業創科
更新時間：11:14 2026-01-07 HKT
發佈時間：11:14 2026-01-07 HKT

馬斯克旗下人工智能初創公司xAI宣佈，已完成最新一輪200億美元融資，不僅超過了最初設定的150億美元目標，更使其估值自去年春季以來翻了一番，達到2,300億美元（約1.79萬億港元）。

吸引卡塔爾投資局等參與

據外媒報道，xAI本輪融資吸引了包括Valor股權投資公司、富達基金、卡塔爾投資局及阿布扎比基金MGX等參與。更值得留意的是，英偉達（Nvidia）和Cisco作為戰略投資者入局，將為xAI提供關鍵的計算資源支持，其中英偉達作為晶片供應商，直接為xAI模型的訓練和運行提供動力。

不過，xAI並未具體說明個別投資者的投入金額，也未有拆分此輪融資中債權與股權比例。有知情人士指出，xAI原計劃將這輪融資拆分為約75億美元股權與高達125億美元的特殊目的載體（SPV）債務；而規劃的SPV將用於購買Nvidia的繪圖處理器（GPU），xAI隨後會租借這些晶片，租期為5年。

xAI表示，新資金將用於建置運算與數據中心等基礎設施，加快AI產品開發與部署，同時支持前瞻性研究。馬斯克亦曾表示，xAI計劃擴大其位於孟菲斯的大型數據中心綜合體，並在當地購買第三幢建築，將使該公司的AI計算能力接近2吉瓦。

