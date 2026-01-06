保誠啓動12億美元回購計劃 股價全日升5.7%

保誠（2378）宣布，將啟動總金額最高達12億美元（約93.6億元）的股份回購計劃，以本周一收市價計，相當於公司已發行股本約3%。鑑於回購計劃的規模，預計最遲將於12月18日之前完成。

是次回購旨在減少公司已發行股本，從而向股東返還資本。董事會認為，回購計劃符合公司及其全體股東的最佳利益。

上月完成IPAMC IPO

執行總裁Anil Wadhwani表示，對執行戰略方面取得的進展感到滿意。未來的重大增長機遇未變，保誠將繼續專注於通過高質、可持續增長和穩定的股東回報，為股東創造長期價值。

保誠於8月公布的資本管理計劃，預計在2024年至2027年間向股東返還超過50億美元，這尚未包括將ICICI Prudential Asset Management Company Limited(IPAMC）首次公開募股(IPO)所得淨收益返還予股東。

公司上月宣布完成2025年20億美元回購計劃的最後一批回購，並於同月完成了IPAMC IPO。

啟動12億美元回購計劃 股價即日升5.7%

因此，公司將於2026年啟動總額為12億美元的回購行動，包括5億美元的常規資本返還，以及7億美元來自IPAMC IPO的淨收益。IPAMC IPO剩餘的淨收益將於2027年返還給股東。

擬議資本返還的速度、時間及形式將取決於市場狀況及執行相關的考慮因素，包括在禁售期內授權第三方執行的酌情決定。

保誠今日收報126.6元，上升5.7%。