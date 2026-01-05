舊飛機中淘金｜林小珍

剛過去的聖誕新年假期，以及下個月的農曆新年假期，都是傳統的出遊旺季，不知道有多少讀者會趁機會坐飛機外遊呢？如果計劃行程不是太倉卒的話，筆者都會向身邊的旅遊達人請教一下，選乘甚麼航班比較理想，除了考慮時間及降落的機場，航機本身亦是重要的考慮因素，盡可能選擇機齡較淺，或者是最近經過翻新的航機，機上的設施較為先進，航程自然更加舒適。但大家享受簇新航機的同時，又有沒有想過退役航機的出路呢？

逾2萬現役機2044年前退役

根據飛機製造商波音公司的報告，2024年全球有27,150架民航機，到2044年數目將會達到49,640架，增長超過2萬架，但與此同時，現役的民航機當中，有近八成，即是超過21,000架會於未來20年需要退役。這個數據一方面意味行業未來20年要生產超過43,000架民航機，才能滿足全球航空需求，另一方面，有超過2萬架航機需要拆卸及回收，既是航空界的一大問題，同時亦衍生龐大商機。

港法合作育航空工程人才

香港機場管理局作為本港航空業界的馬首是瞻，已經看準這個機遇。機管局旗下的香港國際航空學院，上個月與法國航空服務公司Elior宣布，雙方在港合辦的航空工程培訓中心正式啟用，為本港培養更多飛機維修技工和工程師。今次合作的範疇，除了擴大提供日常航機營運所需要維修及保養人才庫，Elior亦會引入國際級的飛機拆卸，以及高價值零件回收的專業培訓設施及導師，培育本地飛機資產管理及工程專才。

退役航機含金量高

根據畢馬威2024年的一份行業報告，2038年之前，每年就會有大約1,100架民航機退役，需要拆卸及進行回收，預測全球民航機拆卸及回收產業，到2032年將會超過140億美元，年複合增長率（CARG）近8%，是一個龐大而且具增長潛力的市場。

一般民航機有近八成的部件，以及超過九成的重量是可以重用或循環再造的，當中有大約一半可以重新投入到航空產業，餘下的亦可以循環再造，重新投入供應鏈，變成不同產業的原材料。當中，重用價值最高的是飛機引擎，佔整架航機回收價值超過一半。其次是起落架，經復修後的價值都可以高達50萬美元，還有輔助動力裝置以及機艙內的設備都可以重用或回收。做得好的話，這既是一門高增值的產業，同時亦對環保及可持續發展帶來貢獻。

機管局趁機壯大航空產業鏈

航機拆卸及回收雖然經濟效益高，但由於涉及的程序繁複，從部件拆卸、驗證，到估值及適航性評估，在國際上都有極高的專業要求，同時要避免過程中污染環境，是一個門檻甚高的產業。在泛歐巴黎交易所上市的Elior可算是這個領域的後起之秀，特別聚焦於運用尖端科技，以更符合可持續發展原則的方式，處理航機拆卸及回收。

筆者認為，今次機管局可謂早著先機，畢竟亞太區是未來航空需求的增長引擎，但在航機拆卸及回收方面方興未艾。如果香港能夠借助今次的合作，發展成為飛機部件處理、認證及交易中心，可以令香港及區內的航空服務更多元化，有更完整的產業鏈，進一步鞏固香港在全球航空業的地位。

林小珍