港股能否再展新升浪 站穩二萬七為關鍵｜古天后

更新時間：09:42 2026-01-05 HKT
發佈時間：09:42 2026-01-05 HKT

上周五2026年首個交易日，無論港股或美股均迎來一個好嘅開局，雖然當日納指微跌6點收市，但道指卻升319點，加上今早日股假後復市亦追回升幅，暫時氣氛尚算良好。上月恒指三度下試25000至25200水平皆見支持，反映市底仍強靭，隨住美國息口走勢漸見明朗化，加上人民幣匯價偏強，以及憧憬內地繼續有政策支持經濟等因素，港股於1月喺良好開局下，或有力挑戰27000心理關口。

北水回歸左右港股走勢

展望本周，內地假期後復市，北水回歸料左右港股走勢，而內地本周將公布CPI及PMI等重要經濟數據，而美國則有非農就業告及ISM製造業及服務業PMI等數據，亦為左右股市升跌之關鍵。

回顧上周一恒指雖然高開低走，以陰燭跌183點收市，並在除夕日半日市繼續受制於多條移動平均線之下，但在周五2026年首個交易日，即高開高走，全日更急升707點至26338收市，按周升502點或2.01%，不僅重返多條移動平均線，更加係自11中以嚟，首日大幅收高於50日線之上，不過周五急升當日，全日成交額只有1,408億元，略嫌未能配合升勢，今日北水假後回歸，仍要觀察本周恒指是否能繼續穩步向上，並再一次突破27000至27200大型蟹貨區，方能確認港股仍處於上落市，或真正再展開另一新升浪。

雖然目前恒指已升破日線保力加通道頂部，但要再展另一新升浪，需要進一步衝破周線保力加頂部，即約二萬七水平，令周線通道向上打開，並需要成交配合，即平均每日成交額回復至2000億以上水平，方有條件展開新升浪，所以本周走勢極為重要。即使恒指於本周成功挑戰二萬七水平，但無法企穩，又再度回落至26200水平之下，重返日線保力加通道之內，即港股有機會仍處於上落市之上，僅於日線保力加通道內上落，未有擺脫區間移動整固格局。短線支持為26200/26000；短線阻力為26800/27000。

個股重點注意兩類股份

個股方面，仍要重點注意兩類股份，包括具高成長性嘅人工智能及大型科技股，關注行業發展及盈利表現，機械人股首選仍為優必選（9880）；大型科技股則以阿里巴巴（9988）及騰訊（700）睇高一線；另一個重點關注類別，仍為高息股，於美國有機會開展減息周期下，高息股具一定防守性，可增強投資組合穩定性，高息股暫時以內銀股走勢較為理想，中資電訊股受應收帳急升影響，仍有待觀察。

古天后

