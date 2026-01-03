Google AI概覽被指存誤導健康資訊 專家斥部分建議「極度危險」

不少人遇上健康疑難都會先問Google，英國衛報報道，Google置頂的AI概覽（AI Overview）功能充斥虛假或誤導性的健康資訊，有專家直斥部分建議「極度危險」，使人們面臨風險。

胰臟癌飲食建議「完全相反」 恐致病人無法手術

報道指，Google聲稱其生成式AI摘要功能可靠，但調查後發現事實並非如此。其中，Google AI建議胰臟癌患者應「避免高脂肪食物」，英國胰臟癌協會支援與研究總監 Anna Jewell直斥該建議「完全錯誤」，甚至是標準治療方案的相反，警告非常危險，並危及病人接受治療的機會。

Jewell解釋，胰臟癌患者極需攝取足夠熱量以維持體重，若聽信 AI 建議戒油，患者可能因營養不良及體重過輕，而無法承受化療或潛在的救命手術。

肝功能指數亂解讀 隱性病人誤當健康

此外，常見的驗身報告解讀同樣不夠準確，調查發現，當用戶查詢「肝功能血液測試正常範圍」時，AI提供了一堆缺乏背景資訊的數據，完全未有考慮患者的國籍、性別、種族或年齡差異。

英國肝臟信託基金會行政總裁Pamela Healy形容情況令人憂慮，她指出，許多嚴重肝病患者早期毫無病徵，極依賴血液測試診斷。然而，AI提供的所謂「正常值」與實際標準差異巨大，「這很危險，因為嚴重肝病患者可能誤以為自己指數正常，因而忽略覆診或求醫。」此外，關於女性癌症檢測的搜尋結果也提供了完全錯誤的資訊，恐致病人忽視真正的病徵。

Google發言人回應稱，許多被轉發的健康案例截圖內容「不完整」。發言人強調，根據內部評估，AI 概覽大多連結至知名及具信譽的來源，並建議用戶尋求專家意見。