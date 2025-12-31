天九共享遞交港股IPO申請 2023年實現扭虧為盈

企業資源共享服務平台天九共享智慧企業服務股份（天九共享）遞交上市申請，建銀國際和交銀國際為該公司聯席保薦人。去年初就有市場消息指，天九共享已聘請財務顧問進行首次公開募股，可能在香港籌集數億美元資金。

共享服務平台賽道最早的開拓者之一

根據該公司招股書，天九共享亦是中國領先的企業資源共享服務平台賽道最早的開拓者之一。其當下致力於通過線上及線下渠道將創新企業與眾多傳統企業聯繫起來，並通過大數據及人工智能（AI）技術賦能其標準化業務合作。

據該公司披露，旗下天九老闆雲平台擁有超過6200萬名註冊用戶， 匯集了廣泛的傳統企業，尤其是處於轉型升級關鍵階段的客戶。2024年，在天九 老闆雲平台上開展路演超過2.2萬場，主要廣告平台上的定向廣告投放獲得500百萬次曝光，持續全面推廣我們的資源共享合作模式及線下活動。線下擁有1,800余名成員的專業外展及服務團隊組織了1,200余場線下活動，將線上的合作意向轉化為具體 的線下參與。

於2023年扭虧為盈

財務方面，天九共享2022年至今年上半年，天九共享收入分為8.11億元（人民幣，下同）、14.91億元、17.72億元，2025年上半年公司收入爲7.25億元，按年增加83.9%、18.9%及按年減少37.9%。期內，2022年錄得期內虧損1.78億元，但於2023年扭虧為盈，2023年至今年上半年期內分別錄得利潤6.21億元、13.15億元、及25.08億元，按年增加1.12倍和2.4倍。