全港28間銀行全面推「智安存」 已成功防範詐騙個案 金管局：不只適合長者

金管局與銀行公會今日聯合宣布，全港28間零售銀行（含8家數字銀行）12月31日起全面推出「智安存」反詐騙存款保障服務。金管局稱，這項被喻為戶口內「虛擬安全夾萬」的服務，可讓市民自主鎖定閒置資金，未經面對面核實無法轉出，為存款再加一重防護，應對本港仍高企的詐騙風險。截至10月中，已有3,200名本地客戶體驗該服務，平均每宗保障額約50萬港元，當中400多宗需銀行協助解除保障，更成功防範1宗潛在詐騙個案。

首10個月錄35831宗詐騙案

據警務處數據，2025年首10個月本港錄得35,831宗詐騙案件，涉及損失64.3億港元，雖按年分別下跌1.6%及8.7%，但數字仍相當龐大。金管局副總裁阮國恒澄清，坊間認為「智安存只適合長者」的說法並不準確，「呢類措施適合所有客戶」。他說，數據顯示非長者受騙個案亦數量眾多，只要市民有置業、結婚、子女教育等暫時不用的儲蓄，均可透過服務獲得保護。

相關文章：全球詐騙損失逾萬億美元 金融機構具5大弱點 「即時支付需實時介入」



香港銀行公會署理主席紀鷺禧介紹，「智安存」自金管局一年前公布後，部分銀行已於今年4月底率先上線，現實現全行業覆蓋。服務支持分行、網上銀行、手機銀行多渠道開通，覆蓋支票戶口、定期戶口等多類賬戶，兼容港幣、美金、人民幣等所有外幣，且鎖定資金可繼續孳息增值。

21銀行設最低限額1萬港元

她表示，「智安存」無資金鎖定上限，下限設定各銀行有異：7間銀行的港元戶口無最低限額，21間最低限額1萬港元；13間外幣戶口無最低限額，15間最低限額等值不超1萬港元。上鎖操作極為便捷，市民透過手機銀行點擊按鈕即可即時生效，但解鎖常規處理時間為1至3日，部分銀行最快1日可完成。對於異地、住院等無法親身解鎖的特殊場景，銀行可「特事特辦」，經額外核實後加速處理。

相關文章：滙豐多招防範潛在騙案 人臉識別代SMS密碼 明年向部份客戶重徵最低結餘費

暫時用戶以25至50歲群體為主

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟補充，目前3,200名用戶中年齡分佈以25至50歲群體為主，佔比34%；60歲及以上群體佔19%至20%；25歲以下僅7%。紀鷺禧透露，多家銀行已推出大抽獎、現金回贈、禮券等優惠吸引市民使用，後續將有更多銀行跟進。她提醒，部分銀行的透支（Overdraw）功能在開通「智安存」後會失效，具體規則因銀行而異，建議客戶事前與銀行溝通確認。

「唔好假設自己唔會畀人呃」

阮國恒強調，使用「智安存」不會改變客戶與銀行的原有責任分配，市民仍需謹慎保護個人資料，銀行亦須保持原有賬戶監察力度。金管局將透過電視廣告及多元平台宣傳，銀行界也會優化APP界面、舉辦公眾活動，2026年更會針對長者、大學生等群體加強定向推廣，攜手構建立體防詐體系。

阮國恒說，防詐需構建「四大生態圈」，包括銀行系統檢測、業界與執法機構溝通、客戶提醒及市民自我保護，而「智安存」正是強化市民自我保護的關鍵舉措，「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。

相關文章：金管局諮詢騙案索償 銀行業界反應大 關注難釐清責任 憂機制被詐騙者濫用