全港銀行推「智安存」鎖資金防詐騙 提款須赴分行認證 可造定存避險兼收息 金管局：不只適合長者

【智安存/詐騙/定存/收息】為應對市民持續遇上詐騙而造成金錢損失，金管局與銀行公會宣布，全港28間零售銀行（包括8間虛擬銀行）於今日（31日）起，推出被喻為「虛擬安全夾萬」的「智安存」反詐騙存款保障服務。銀行存戶開設「智安存」戶口後，可自主鎖定帳戶內閒置資金，未經嚴格面核，戶口的資金無法轉出。對於市民最關注資金放在這個「虛擬夾萬」內能否一如普通戶口收息，本報向銀行查詢發現，已有銀行調整政策，在該戶口內的資金不再只可收取微薄的活期存款息，而是可敘做定存，避險兼收息。金管局副總裁阮國恒指出，該服務並非只為老年人而設，現有的「智安存」用戶中，25至59歲佔比達74%，強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。

智安存｜具體操作方式

據金管局介紹，市民可透過網上銀行或手機銀行應用程式，選擇將部分存款劃入「智安存」戶口並鎖定，即時生效。鎖定後，該筆資金將無法透過轉數快、ATM、網銀轉帳或任何非面對面渠道動用。如需解鎖使用，用戶必須親臨分行進行身份驗證，並說明資金用途，銀行核實後通常需1至3個工作日處理。對於身處境外或住院等特殊情況，銀行可啟動「特事特辦」程序，經額外嚴謹核實後加快處理。

對於存戶關注鎖定在「智安存」的資金，會否如同放在「夾萬」內一樣無利息收，本報記者昨日透過網上及電話客服查詢「智安存」能否做定存賺取高息，網上AI客服的回覆是可以敘做定存，但電話客服則表示，戶口內地的資金只可收取活期息，但經記者反覆追問如線上客服的回答不同時，該電話客服再進一步查詢後，承認兩者的答案有衝突，經過十多分鐘的查詢後，該電話客服確認，有關戶口的政策已更新，現時「智安存」戶口可敍造定期存款，但能原路來原路去，定存期滿後便會存入「智安存」戶口內，不能轉到其他戶口。

智安存｜部分設最低限額 1元也受理

香港銀行公會署理主席紀鷺禧表示，資金鎖定並無上限，但下限方面：7間銀行的港元戶口及13間銀行的外幣戶口不設最低鎖定限額；其餘銀行則設有最低限額，一般介乎1元至等值1萬元之間。紀鷺禧提醒，開通「智安存」後，部分銀行的帳戶透支（Overdraw）功能可能會自動失效，建議客戶事先向所屬銀行查詢具體規則。

智安存｜首10個月錄35831宗詐騙案

據警務處數據，今年首十個月，本港共錄得35831宗詐騙案，涉及損失金額高達64.3億港元，按年雖分別跌1.6%及8.7%，但涉及的案件及被騙金額仍相當驚人。

阮國恒表示，「智安存」絕非只適合長者。截至12月中，已有3200名用戶使用，平均每宗鎖定金額約50萬元，期間更成功防範一宗潛在詐騙。用戶年齡以25至59歲為主，佔比高達74%；60歲或以上用戶佔約20%；25歲以下則佔7%。他指，任何擁有短期內不動用儲蓄如婚禮、進修、創業資金的市民，均為服務的適用對象，並強調「千祈唔好假設自己唔會畀人呃」。

阮國恒續指，使用「智安存」不會改變客戶與銀行的原有責任分配，市民仍需謹慎保護個人資料，銀行亦須保持原有賬戶監察力度。他續指，「智安存」旨在從資金存儲端堵截詐騙，是構建「4大防詐生態圈」中「市民自我保護」的關鍵一環。金管局將聯同銀行業界透過多渠道宣傳，並於2026年針對長者、大學生等群體加強推廣，全面提升公眾防騙意識。