本港11月出口增18.8%勝預期 電動設備、機械用具表現最佳

香港對外貿易增長動力持續超出市場預期。政府統計處公布，2025年11月本港商品整體出口貨值為4,689億元，按年上升18.8%，進口貨值為5,174億元，按年上升18.1%。兩者升幅均高於市場預期的17.8%及14.3%。11月錄得有形貿易逆差485億元，相當於商品進口貨值的9.4%。

政府：環球經濟溫和增長支持前景

政府發言人表示，商品出口貨值繼續表現強勁，在十一月錄得18.8%的按年升幅，輸往大部分市場的出口均進一步蓬勃增長。按商品類別分析，大部分主要商品的出口顯著上升，尤其是電動設備、機械及機械用具的出口。展望未來，環球經濟持續溫和增長，以及對電子相關產品的需求堅挺，會在短期內支持香港的商品貿易增長。政府發言人表示，會繼續致力加強與不同市場的經貿聯繫，並對外圍環境的各種不確定因素保持警覺。

累計今年首十一個月，商品整體出口貨值按年上升14.3%，進口貨值則上升14.1%。期內錄得貿易逆差3,828億元，相等於進口貨值的7.5%。經季節性調整後，截至11月止的三個月，商品整體出口貨值較對上三個月上升1.4%，進口貨值則上升2.8%。

亞洲出口廣泛增長 歐美需求同步上揚

按地區分析，11月份輸往亞洲的整體出口貨值按年上升17.1%。其中，多個市場表現突出：輸往馬來西亞的出口急升72.0%，越南升54.9%，台灣升45.3%，泰國升39.6%，中國內地亦錄得16.4%的增長。歐美市場需求同樣強勁，輸往美國的出口大幅上升44.4%，輸往荷蘭亦升36.4%。

進口方面，來自大部分主要供應地的貨值均錄得升幅，其中從越南的進口飆升102.3%，從中國內地上升25.0%，馬來西亞升21.1%，英國及美國分別上升19.7%和17.8%。

電動機械及通訊設備成增長引擎

按貨品類別分析，「電動機械、儀器和用具及零件」以及「通訊、錄音及音響設備和儀器」是推動增長的主要動力。11月份，「電動機械、儀器和用具及零件」的出口貨值按年上升15.9%，增加315億元；同期進口貨值亦上升16.9%，增加341億元。另一主要類別「通訊、錄音及音響設備和儀器」的出口貨值大幅增長36.8%，相當於164億元；進口貨值則增長34.3%，增加168億元。今年首十一個月的累計數據同樣顯示，這些科技相關貨品類別貢獻了大部分的貿易增長。