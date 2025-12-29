渣打滙豐恆生及中銀利用人民幣業務資金安排第二階段 提供離岸人民幣融資

渣打香港今日（29日）宣布，成為金管局人民幣業務資金安排第二階段的參與銀行，並於第二階段於12月1日生效以來，為多間企業提供具成本競爭力的離岸人民幣貸款。

首批受惠客戶包括廈門建發旗下昌富利（香港）、恒安國際（1044）旗下恒安珍寶投資、老鳳祥旗下老鳳祥（香港），以及三一重裝（0631）旗下三一國際（香港）。此外，透過渣打集團在東盟區內的網絡，向一家內地國有企業在新加坡的子公司提供離岸人民幣貸款。

渣打表示，利用人民幣同業拆息作為定價基準，讓企業能在香港離岸市場取得接近在岸水平、具預測性及透明度的人民幣資金。

渣打指出，第二階段大幅增加了人民幣業務資金安排所涵蓋的人民幣資金用途範圍，企業可利用是次融資所得的人民幣資金滿足其日常營運和投資需要，促進實體經濟的發展。

滙豐：為內地上市企附屬提供14億人民幣貸款

滙豐同日宣布，成為首批在香港金融管理局人民幣業務資金安排第二階段獲分配額度的銀行。

滙豐表示，已率先利用額度，為一家業務涉及海外市場的內地上市企業附屬公司，提供一筆14億元人民幣的營運資金貸款。該筆融資不單是人民幣業務資金安排擴合資格業務範圍後的首批交易之一，亦是客戶首筆境外人民幣融資。

此外，恒生銀行亦宣佈，參與金管局的人民幣業務資金安排，以支持擴大人民幣融資活動的範圍，並已成功完成首筆資金安排。

中銀香港：啟動當天為多家企業辦理人民幣貸款

中銀香港亦宣佈，積極參與金管局推出的第二階段「人民幣業務資金安排」，並在12月1日啟動當日即作出首批資金安排，為天虹國際、溢達集團、交銀租賃、恒基地產等多家企業在香港辦理人民幣貸款。同時，中銀香港協同母行中國銀行在歐洲及亞洲等地的分支機構為當地企業客戶提供人民幣貸款及貿易融資服務，單筆提用金額逾10億元。