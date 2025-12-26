美國科技界富豪受AI熱潮帶動 今年財富增5500億美元

據英國《金融時報》今日（26日）報道，受惠於投資者對領先AI公司的狂熱追捧，美國最富有的科技界億萬富豪今年的總資產淨值增加了逾5,500億美元。

根據機構數據顯示，截至平安夜美國股市收盤時，美國10大科技公司創始人及CEO持有的現金、股權及其他投資總額已超過2.5萬億美元，較今年初的1.9萬億美元大幅上升。

雖然近幾個月因市場憂慮AI引發投資泡沫，令他們部分收益有所縮水，但矽谷的科技巨頭仍能從全球用於AI晶片、數據中心和相關產品的數千億美元投資中獲利。