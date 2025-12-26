Samsung擬2027年於應用處理器中搭載自研GPU 冀減少對外部供應商依賴
發佈時間：13:52 2025-12-26 HKT
據《韓國經濟日報》周四（25日）報道，Samsung目標在2027年推出的應用處理器Exynos 2800中，採用自主研發的GPU，替代現有合作方案，料降低Samsung對外部供應商的依賴，並在功能與特性迭代方面獲得更多自主性。
當前採用AMD產品
報道指出，Samsung計劃將自研GPU的應用範圍從智能手機延伸至智能眼鏡、機械人、車用SoC以及AI專用的晶片市場。
目前，Samsung現有的中高端移動晶片採用基於美國超微公司（AMD）RDNA架構的Xclipse GPU，若日後轉向使用自主研發的GPU，公司將在產品規劃和技術路線上擁有更多控制權。
