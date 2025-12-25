Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

「雙旦」效應 大行料澳門賭收升逾兩成 聖誕酒店房價未見大升

更新時間：12:53 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:53 2025-12-25 HKT

隨着聖誕及元旦「雙旦」效應，澳門旅遊熱度高漲，分析料有望旺丁又旺財，料12月賭收按年升逾2成，跨年夜個別酒店房間已近爆滿，房租較平日高8成。澳門旅遊局代局長司徒琳麗表示，近日訪澳入境旅客日均逾十萬人次，首11個月的入境旅客總數累計已超越3600萬人次，與2019年持平，旅遊氣氛持續升溫。有大行預測指，12月賭收或按年增13%至21%。

大行料12月賭收升逾兩成

花旗發表報告指，12月份首21天的博彩收入可能達到約146.5億澳門元，意味着上個星期的日均博彩收入為約7億澳門元，並維持對今年12月份博彩收入達到220億澳門元的預測不變，即按年增長21%。麥格理研究報告指，料連同聖誕節檔期，今年12月份全月賭收會按年增長13%至21%，達到206億至220億澳門元，並展望明年首季，綜合元旦及春節因素，賭收續會錄得按年雙位數增長。

實德環球：旗下酒店入住率近八成

澳門酒店方面，據訂房平台數據顯示，聖誕期間澳門酒店房價相對平穩，未有大幅上調，而跨年夜及元旦房價則明顯上揚。例如澳博（880）旗下澳門葡京人酒店，聖誕期間每晚房價約1500元，至跨年夜與明年元旦則急升至每晚2764元，升幅高達84%。另外，永利澳門（1128）旗下永利皇宮、美高梅中國（2282）、銀河娛樂（027）旗下澳門銀河等多間酒店在「雙旦」期間預訂已滿。

實德環球（487）副主席馬浩文表示，自十六浦娛樂場於上月結束運營後，旗下酒店房價介乎1500元至2100元，入住率近八成，元旦期間則近乎滿房。他亦指，現時已經沒有賭場業務，因此很難與往年表現作比較。

 

