江西銅擬91億收購礦企SolGold

商業創科
更新時間：12:04 2025-12-25 HKT
發佈時間：12:04 2025-12-25 HKT

 


江西銅（358）同意收購銅礦商SolGold，據收購條款或涉及約91億港元。

在此前兩次報價遭到拒絕後，SolGold在周三的聲明中表示，已接受江西銅最新提出的以每股28便士的價格，現金收購其尚未持有的股份。SolGold稱，若計入未來可能發行的股份，對公司的估值最高可達8.67億英鎊（折合約90.9億港元）。該公司補充稱，該報價較上月首次提出收購要約前的股價溢價43%。

有業界人士分析指，銅價屢創新高、市場對銅礦的興趣激增，並隨著全球經濟加速電氣化，銅將面臨供應短缺，促使大型礦業公司之間接連出現收購接觸，包括早前必和必拓對Anglo American Plc發起但未能成功的收購嘗試。

江西銅已是SolGold最大股東，持股比例略高於12%。據SolGold，各自持有SolGold超過10%股份的必和必拓和Newmont已表態支持此次收購要約。該公司還稱，Maxit Capital LP等其他投資者也予以支持。

