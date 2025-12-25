英偉達收編潛在挑戰者 與初創Groq達成技術授權協議

英偉達與人工智能初創企業Groq達成授權協議，進一步加大對與人工智能(AI)熱潮相關公司的投資，並獲得在其產品中添加一種新技術的權利。

英偉達付費獲得了使用Groq技術的權利，將把Groq的晶片設計融入未來產品。兩家公司表示，Groq的部分高管將離職加入英偉達以協助這項工作。Groq周三在其網站上發布公告稱，將繼續作為一家獨立公司運營，並任命一位新的行政總裁。至於交易的財務細節則沒有公佈。

Groq是眾多正在開發自有AI晶片以挑戰英偉達的公司之一，有分析視今次合作為英偉達收編潛在挑戰者。

Groq估值達69億美元

成立於2016年的Groq，今年9月完成7.5億美元融資，這輪融資後的估值達到69億美元。當時，Groq表示將用這筆資金擴大數據中心容量。該公司在公告中表示，提供外判計算服務的數據中心業務將繼續運營。

Groq高層將加入英偉達

Groq行政總裁Jonathan Ross曾是Google晶片部門的高層，參與創建了為AI工作負載提供動力的張量處理單元(TPU)。Groq在公告中稱，作為交易的一部分，他和其他高層將加入英偉達 「以幫助推進和擴展授權技術」。



