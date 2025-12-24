證監會列「勝」醬香原漿酒及其RWA代幣為可疑投資產品
發佈時間：14:59 2025-12-24 HKT
證監會今日宣布，將「勝」醬香原漿酒（VSFOLT）及「勝•醬香原漿酒」RWA代幣列入可疑投資產品。
有關產品由由ADG平台任推廣代理，宣稱代表若干白酒原漿酒實體資產以及一家香港上市公司股份，而投資者可於產品到期後分享利潤。不過，證監會提醒，有關投資產品不受證監會規管，投資者受到的保障非常有限，甚至可能蒙受重大或全部損失。
證監會又提到，有關產品相關網站及社交媒體帳戶包括：
(a) 網站: https://www.adg.finance
(b) Telegram: https://t.me/+hPymDXdH9_E2MzNl
(c) Discord: https://discord.gg/RjkNkppxqm
(d) X: https://x.com/RWA_ADG
