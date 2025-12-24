京東回應法國巴黎倉庫被盜 稱損失數據「與實際有較大出入」

據外媒引述消息指出，京東（9618）旗下法國巴黎地區一個倉庫遭爆竊，逾5萬件電子產品被盜，包括手機、電腦和平板電腦等，估計損失約3,700萬歐元（約3.4億港元）。京東回應事件時表示，當地警方已介入調查處理，倉庫已恢復正常運營，但相關方面披露的「重大損失數據」，與實際情況有較大出入。

倉庫已恢復正常運營

報道指出，一位京東經理於當地時間周一早上發現，倉庫遭破門而入及被盜走30多個倉庫貨架；經過警方初步調查結果後，竊賊料在周日晚上至周一凌晨期間作案，特意破壞現場的監控系統，令警報系統失靈。

京東表示，集團近年加速推進「全球織網計劃」，已在全球23個國家和地區建設超過130個各類型海外倉，並合法合規運作，又指「我們將持續建設好超級供應鏈，為廣大企業和用戶提供高品質的物流服務」。