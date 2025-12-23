日本調查揭99%人買手信 港人送予同事及上司比例高  遠多於內地及韓國

港人外遊熱情高企，有統計指今年平均每人外遊3次。日本OMIYAGE振興會調查揭示，伴手禮市場需求極為龐大，98.7%受訪者表示會購買伴手禮，平均花費約100至150元。其中，香港市場的消費行為呈現鮮明特色，香港受訪者為上司購買伴手禮比例高達19.9%，在中國內地、香港、台灣及韓國四個市場中排名第一。

伴手禮成重要社交資本

為剖析各地選購伴手禮的行為及偏好，振興會於今年11月進行了 一項大型跨市場調查，訪問了共2,158位消費者。調查顯示，送禮對象雖然以家人（82.8%）、朋友（69.2%）及配偶/伴侶（49.1%）為主，但送給同事（38.3%）及上司（16.2%）的比例亦不容忽視。

其中，香港受訪者為上司購買伴手禮的比例高達19.9%，在四個市場中排名第一，較平均高出3.7%，其次為中國內地，有19.5%；台灣有18%；韓國則僅6.5%。香港受訪者為同事購買的比例（46%）亦排名第二，高出平均7.7%，反映香港職場關係緊密，伴手禮成為重要的社交資本，而排名第一的台灣有48.2%；第三位中國為33.3%；韓國則僅有24.7%。

熱衷在社交平台分享

香港及台灣受訪者在送禮時，較其他地區更視之為一種 「社交禮儀」。同時，香港最熱衷於在社交平台分享伴手禮（23.1%），且最認同「收到曾在社交平台上看過的伴手禮」會覺得被重視（36.8%），顯示社交媒體的曝光與評價，在香港消費者的送禮決策與收禮感受中扮演關鍵角色。

此次，振興會特別集結4款具地域風格的經典伴手禮，包括北海道的SNOW MILK CHEESE、東京的NEWYORK PERFECT CHEESE、京都的IKKYU及福岡的AMANBERRY。

振興會又表示，結果顯示現代消費者追求的伴手禮，已超越物品本身，更是情感表達、 故事敘述與個人品味的延伸。