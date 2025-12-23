滙豐宣佈高級獨立董事高安賢將離職

滙豐控股（005）宣布，高級獨立董事高安賢將會離職，於2026年股東周年大會結束時自董事會退任。

集團主席聶智恆表示，多謝高安賢對滙豐董事會作出的重大貢獻，並指主席遴選已圓滿結束，「我完全尊重她以個人及生活理由退任的決定」。事實上，早前滙控董事會遴選主席時，有關程序由高安賢領導，並由聶智恆擔任臨時主席。

高安賢則表示，服務滙豐董事會是其殊榮，很高興能夠與眾多才智卓越的同僚共事，祝願董事會和管理層在推行策略方面取得成功。

