許正宇指港黃金市場全產業鏈已初步形成 明年試運中央清算系統

財庫局局長許正宇今日（22日）在黃金市場發展簡介會上向業界表示，香港黃金市場的全產業鏈已初步形成，政府正積極以打造香港成為國際黃金交易、儲存、清算及風險管理中心為目標。此外，為支持業界成立黃金行業組織，政府將成立籌備小組，廣泛吸納本地及國際業界持份者參與。

業界在過程中反應正面

許正宇表示，政府在2024年《施政報告》前瞻性地提出要構建國際黃金交易中心，經過一年多的時間，結合政府、監管機構和業界的力量，樂見香港黃金市場的全產業鏈已初步形成。他指出，業界在過程中反應正面，提供了許多寶貴意見，同時香港憑藉國際金融中心的地位，以及背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，將繼續與業界緊密合作，合力將香港打造為國際黃金交易、儲存、清算及風險管理的中心。

他指出，政府至今推出的各項措施已取得實質進展。在倉儲設施方面，香港機場管理局已完成機場貴金屬儲存庫首階段擴建，容量達200公噸，並正積極落實進一步擴容至1,000公噸的計劃。同時，上海黃金交易所已在香港建立首個離岸倉庫。

LME納入香港成許可交付地

港交所旗下倫敦金屬交易所（LME）今年1月亦將香港納入為其全球倉庫網絡內的許可交付地點，並開始接受倉庫營運商申請許可。截至11月底，倫敦金屬交易所13個在港認可倉庫已全數投入服務，現時已儲有17,300噸有色金屬。

另一方面，財庫局已與深圳市地方金融管理局簽署合作備忘錄，共同構建深度融合的區域黃金生態圈，為港深兩地開展加工貿易合作奠定基礎。在黃金交易清算方面，由政府全資擁有的公司所管理的香港黃金中央清算系統計劃於2026年內開展試營運。

設小組支持成立黃金行業組織

此外，為支持業界成立黃金行業組織，政府將成立籌備小組，廣泛吸納本地及國際業界持份者參與，推動業界協作，促成一個由業界自主營運的行業組織。籌備小組將就行業組織的組成方式、成員資格及財務安排等細節深入討論。



許正宇補充指，期望透過即將成立的籌備小組進一步加強與業界的合作，日後行業組織將有助深化與政府及監管機構的溝通，並在業務發展、海內外推廣、國際合作及人才培育等方面發揮關鍵作用，助力香港黃金市場實現長遠發展。