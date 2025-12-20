Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

Google大舉回聘離職員工以增強AI團隊 今年來AI工程師回巢達20%

更新時間：13:04 2025-12-20 HKT
發佈時間：13:04 2025-12-20 HKT

在OpenAI、Meta和Anthropic等公司之間的AI人才爭奪戰升溫之際，據報Google採取的策略是積極回聘前員工。

據CNBC報道，2025年Google招聘的人工智能軟件工程師中，約20%是所謂的「迴力鏢員工」，即曾離職的回巢員工，這一比例較往年有所增加。Google發言人確認該統計，並表示公司來自主要競爭對手的AI研究人員數量較2024年有所增加。

報道又引用Google薪酬主管John Casey最近在一次員工會議中談及回聘情況，他表示，專注於AI的軟件工程師被Google的雄厚資金和執行高級AI工作所需的大規模計算基礎設施所吸引。

事實上，Google擁有大量前員工可供挖掘，特別是在2023年初進行有史以來最大規模裁員後，母公司Alphabet裁減了12,000個職位，減少了6%的員工數量。

據ADP Research今年早些時候發布的數據，整個行業的員工回歸現象都有所增加，其中被歸類為資訊行業顯示出最明顯的數字。

