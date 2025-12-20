本港零售銀行首3季稅前經營溢利增12% 金管局：整體資產質素可控

市場關注本港銀行的信貸質素，金管局最新一期季報顯示，今年第3季本港銀行業的特定分類貸款比率按季略為回升0.01個百分點至1.98%，但指整體資產質素維持可控。至於首3季零售銀行的除稅前經營溢利按年增加11.9%。

淨息差收窄3基點至1.47%

季報指出，本港零售銀行整體盈利上升，主要是由於期內的收費及佣金收入與淨利息收入分別按年增長28.3%及3.7%。零售銀行首3季的淨息差較去年同期收窄3個基點至1.47%。

第3季本港銀行體系的特定分類貸款比率由第2季的1.97%輕微回升至1.98%。與此同時，中國內地相關貸款的特定分類貸款比率由第2季的2.16%下降至第3季的1.99%。

流通信用卡總數按季升10%

另外，金管局公布，第3季在市面流通的信用卡總數為2508萬張，按季升10%，按年升23.6%；信用卡總交易量為38261萬宗，按季增6.2%，按年增16.3%；信用卡交易總額為2856億元，按季增6.4%，按年增14.8%。

季內使用中的儲值支付工具（電子錢包）帳戶總數為8340萬個，按季及按年分別升0.8%及7.7%；總交易量約21億宗，按季及按年分別升0.5%及3.8%，涉及總交易金額2689億元，按季跌5.9%，按年則升13.4%。