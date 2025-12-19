高德地圖推內地首個覆蓋香港無障礙導航 解決跨境駕駛痛點

阿里巴巴集團旗下高德聯合香港體育協會暨奧林匹克委員會（香港奧委會）推出内地首個覆蓋香港的無障礙導航服務，針對香港出行場景的特殊性，進行了精準調整與資源整合。

高德無障礙導航服務目前已覆蓋逾1,000條無障礙巴士線路，收錄數千個無障礙設施位置，包括無障礙樓梯、無障礙洗手間、無障礙通道等核心公共設施，同時覆蓋90多個重要場所，包括賽事場館、交通站、酒店及商場等，用戶通過高德APP搜索，即可一鍵查詢這些場所的無障礙出入口、設施分佈等關鍵資訊。在導航體驗上，使用者開啟「無障礙模式」後，系統將自動優先推薦配備無障礙樓梯、升降機的地鐵及有無障礙設施的公共交通路線。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆表示，無障礙環境是社會文明的重要標誌，每個人都應享有平等出行、參與社會的權利，這與體育精神的公平共融一脈相承。他指，很高興看到高德在香港推出無障礙導航服務，為輪椅使用者提供便捷出行旅程。

阿里巴巴集團副總裁、高德打車總裁王桂馨表示，未來高德將持續深耕粵港澳大灣區，完善無障礙服務場景與跨境出行體驗。