「長江活水」頌唱團報佳音 為大埔災民送上祝福　李澤鉅客串演唱

商業創科
更新時間：19:03 2025-12-18 HKT
發佈時間：19:03 2025-12-18 HKT

長江集團與其他公司的基督徒組成的「長江活水」頌唱團，今年連續第12年舉辦聖誕報佳音活動。長江宣布，大埔火災令「長江活水」同仁悲傷難過，同時亦思考如何與受影響的人及整個城市，共度時艱，因此決定把部分歌曲修改，以及把活動的主色調改為「天藍色」；點題歌曲「願您平安」，則顧名思義送上祝福，傳遞愛與希望。

李澤鉅客串演唱

是日報佳音活動吸引衆多中環人在長江集團中心大堂駐足，由長實（1113）執行委員會委員兼公司秘書、公司秘書處總經理及可持續發展委員會委員楊逸芝領禱揭開序幕。

李澤鉅演唱時選擇站在最旁邊
李澤鉅演唱時選擇站在最旁邊

其後，到場探班的長江集團主席李澤鉅興聯同長和（001）執行董事、公司秘書兼可持續發展委員會成員施𤋮德加入頌唱團，客串演唱了「You raise me up」、「願您平安」等幾首歌曲。李澤鉅演唱時選擇站在最旁邊，繼早前他在「長江基建環球一家同樂日」與員工合照時堅持站在最後排後，顯示他「支持員工」的理念。

「長江活水」將於明日再舉行報佳音活動

另外，「長江活水」於明日 （12月19日）下午1時在長江集團中心大堂還會舉行另一場聖誕報佳音活動。

 

