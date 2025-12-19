內企出海2025年步「2.0時代」 中小企佔比增 攻港變試驗場 猶如中國融入全球縮影

隨着內地各行各業大規模籌劃出海，「不出海就出局」已成為政商界共識，而2025年更被形容為「出海2.0」時代。回望年初至今，從香港街頭的行業變遷可見，內地新晉茶飲店如蜜雪冰城、霸王茶姬等招牌林立，內地餐飲品牌如農耕記、陳鵬鵬等亦雨後春筍般湧現。今日的香港，早已不只是傳統金融樞紐，更是內地企業踏出國際、闖蕩全球的重要跳板；在港人紛紛北上消費的同時，內地品牌也大舉南下，把香港視為「出海前哨」。

十年出海故事 步入「2.0時代」

回溯這十餘年，內企出海方向不變，但軌跡一直在變遷。起初，出海主力是大型企業和國企，主因國家戰略和企業階段發展，需要拓展海外市場；接下來是中型企業的崛起，因勞工、環保等壓力需要「走出去」；如今出海企業數量巨增，中小企業佔比大幅提升，推動出海步入「2.0時代」。

中國商務部最新數據顯示，2012年以來，中國對外直接投資流量連續13年位居全球前三；單計2024年，中國對外直接投資凈額為1,922億美元，按年增長8.4%。至於在2024年達9,960間的駐港公司中，來自內地的駐港公司數量最多，達到2,620家，佔比超過26%，包括內地社交媒體巨頭小紅書、新能源汽車龍頭比亞迪等等；「杭州六小龍」之一的強腦科技今年亦進駐數碼港，反映內地企業積極來港發展。

出海障礙重重 香港如超級橋樑

為何內地企業要爭先恐後登上這波出海浪潮？外部因素方面，涉及地緣政治與貿易壁壘，例如關稅調整等倒逼內企探索多元化市場佈局；內部因素方面，則是嚴重的「內卷」，許多企業面臨銷售規模龐大，毛利率卻薄如蟬翼的困境，在白熱化競爭之下，海外市場成為必然選擇。

但浪潮之下總有暗礁，許多內地品牌在港初試即遇阻礙，短短數月內結業者不在少數。在這場出海路途上，內企如果單單靠自身力量，則像盲人摸象一般困難，其背後的認知差距、人力資源短缺及合規風險，構成了橫亙在中小企面前的三座大山。當出海從精英遊戲變成全民狂歡時，現在首要的問題已變成——如何更好地輔助如此大規模的中小企業出海？對此，香港憑藉自身優勢，成為了翻越大山的超級橋樑。

有香港大學教授介紹其CEO課程時曾指，項目吸引了逾600位企業家，以及200多家上市公司的董事長，他們繳納高額學費及專程來港，只為一堂出海課，目的是借香港的翅膀飛向全球。港府亦捕捉到有關需求，迅速組建「內地企業出海專班」，整合政策、商界與專業服務力量。此外，香港自身的金融服務、會計、律師、評估、仲裁、檢驗檢測標準早已無縫接軌國際，其英文環境、大學資源等等也成為內企出海的絕佳試驗場。

地緣政治影響 轉向「全球南方」

儘管如此，出海仍有其他難題。受地緣政治問題影響，內企出海方向需從歐美市場轉向「全球南方」，而「一帶一路」雖帶來基礎設施與市場優勢，但其語言、文化、宗教信仰、法律等障礙明顯。曾有法律專家感慨稱，在一些偏僻地區，甚至難覓可靠翻譯，可見市場如今需更多具備跨文化能力、更懂南方市場的合規專業人才。

今日「出海2.0時代」不僅是經濟敘事，更是中國融入全球的縮影，既考驗企業的韌性，亦檢驗香港的智慧，讓香港的價值遠超「跳板」二字，演變為合規守護者、資源整合者及人才培育基地。那些在港折戟的企業提醒我們，出海從不是盲目衝鋒，要謹防「亂出海就出事」。未來，香港應繼續以開放姿態，透過政府、商界與學界深度協作，持續作為助力內地企業穩健出海的燈塔。