港交所料未來統一每手股數機制 惟需滿足兩個條件 不認為令細價股波動

港交所刊發《優化香港證券市場每手買賣單位框架》諮詢文件，香港交易所證券產品發展主管羅博仁（Brian roberts）表示，本港在未來某個時間將會達成統一每手股數機制，當中要滿足兩個主要條件，包括交易成本的結構轉變，不會出現負值交易的問題，即交易成本高於交易價值；以及交易結構分佈改善，減少細價股比例。

他解釋，若將每手股數統一，當每手股數減少而每股股價不變，細價股的每手價值大有可能會下跌，負值交易的比例也會變高。他提及，日本交易所有多種每手買賣單位，亦需時數年達成統一每手股數機制，有信心香港將會邁向統一每手股數機制。

新建議助降低散戶參與門檻

對於散戶影響方面，他相信通過是次的建議，可以降低散戶的參與門檻，吸引更多零售投資者，提高更多流動性，雖然沒有相關的實際數字，但認為是正確的市場結構，提供平衡的參與。被問及此會否令細價股更加波動，他表示沒有研究發現細價股的波動，與每手買賣單位有關。

建議框架的第二部分，將每手價值的指引下限水平從2000元，降至1000元，此指引下限在過去至少10年内一直維持不變。他解釋，近年大部分固定費用已被取替為按交易金額收取的費用，因而小額交易的執行成本有所下降。如果交易成本進一步下降，未來可能會移除該規定。

至於南向通方面，他表示內地有統一每手股數機制，而是次的調整可以令包括南向通的投資者在內的所有市場參與者，交投更有效。

新買賣單位框架將分階段實施

諮詢文件建議，實施安排新的每手買賣單位框架將分階段實施，在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。他解釋，每手買賣單位框架改革配合無紙證券市場的實施時間，可避免發行人在更改每手股數後需另行印製紙本股票，減低發行人的成本，以及更高效。

