Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所料未來統一每手股數機制 惟需滿足兩個條件 不認為令細價股波動

商業創科
更新時間：16:33 2025-12-18 HKT
發佈時間：16:33 2025-12-18 HKT

港交所刊發《優化香港證券市場每手買賣單位框架》諮詢文件，香港交易所證券產品發展主管羅博仁（Brian roberts）表示，本港在未來某個時間將會達成統一每手股數機制，當中要滿足兩個主要條件，包括交易成本的結構轉變，不會出現負值交易的問題，即交易成本高於交易價值；以及交易結構分佈改善，減少細價股比例。

他解釋，若將每手股數統一，當每手股數減少而每股股價不變，細價股的每手價值大有可能會下跌，負值交易的比例也會變高。他提及，日本交易所有多種每手買賣單位，亦需時數年達成統一每手股數機制，有信心香港將會邁向統一每手股數機制。

新建議助降低散戶參與門檻

對於散戶影響方面，他相信通過是次的建議，可以降低散戶的參與門檻，吸引更多零售投資者，提高更多流動性，雖然沒有相關的實際數字，但認為是正確的市場結構，提供平衡的參與。被問及此會否令細價股更加波動，他表示沒有研究發現細價股的波動，與每手買賣單位有關。

建議框架的第二部分，將每手價值的指引下限水平從2000元，降至1000元，此指引下限在過去至少10年内一直維持不變。他解釋，近年大部分固定費用已被取替為按交易金額收取的費用，因而小額交易的執行成本有所下降。如果交易成本進一步下降，未來可能會移除該規定。

至於南向通方面，他表示內地有統一每手股數機制，而是次的調整可以令包括南向通的投資者在內的所有市場參與者，交投更有效。

新買賣單位框架將分階段實施

諮詢文件建議，實施安排新的每手買賣單位框架將分階段實施，在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。他解釋，每手買賣單位框架改革配合無紙證券市場的實施時間，可避免發行人在更改每手股數後需另行印製紙本股票，減低發行人的成本，以及更高效。

相關文章：港交所諮詢優化每手買賣單位 為期12周 擬整合為8種標準選項 最少為1股

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
上環四賊匪劫10億日圓 一男子被捕
00:43
上環4刀匪當街搶劫10億日圓 持現金篋內地男逃至地鐵站外被捕
突發
6小時前
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
被逼向「當年性侵她的人」敬茶！港女婚宴放負引爆恐怖真相 當事人現身告白：「我可以點啫？」｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
遊日注意｜旅遊KOL教便利店1招散銀兌紙幣 網民轟做法不妥 日媒呼籲可這樣做…
旅遊
23小時前
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
01:36
呂慧儀急澄清袁文傑離巢《愛．回家》：只是劇情需要 劇透冬至團圓戲
影視圈
16小時前
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
房間被迫長年做「親戚賓館」 港女1招大反擊阿媽嬲爆 半年後竟有意外收獲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
「周星馳夢中情人」情路崎嶇 曾戀張藝謀一原因分手 歷盡滄桑與老公甜蜜放閃
影視圈
7小時前
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
李修賢與蔡國權有密切關係？揭好友車禍後不為人知的痛苦：上天真的很捉弄人！
影視圈
8小時前
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
《愛回家》當紅小生又失控？突向力捧小花舉中指兼狂喊cut 女方怒睥反應勁無奈
影視圈
22小時前
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
吳千語婚姻有暗湧？自爆與老公關係疏離：很久不見忘記了 施伯雄因一事嘆噩夢又開始
影視圈
5小時前
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
中國據報成功打造EUV光刻機原型 被形容為「中國曼哈頓計劃」
商業創科
7小時前