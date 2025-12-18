渣打與易寶支付合作 提高全球收款能力 助內企「出海」

渣打香港宣布，與內地第三方支付企業易寶支付達成深度戰略合作，雙方將圍繞全球收款能力建設展開深度對接，將為B2C電商、B2B貿易、航旅物流、廣告服務等領域的進出口企業，打造更高效、多元的跨境收款解決方案，為內地企業「出海」注入新動能。

賬戶覆蓋11大主流幣種

該行表示，將與易寶支付共同構建全方位的全球收款能力網絡，從賬戶、資金流到場景應用，實現多重突破。賬戶方面，覆蓋11大主流幣種的賬戶能夠滿足海量商戶對獨立收款賬戶的分配需求，方便企業管理多幣種收款的賬戶。

資金流方面，企業的海外資金可實現從收款到境內使用的無縫銜接，大幅縮短資金周轉周期，提升資金使用效率，解決傳統跨境收款中資金流轉環節多、耗時長的痛點。至於場景應用層面，此次合作覆蓋了多元化的業務需求，全面滿足電商、航旅、廣告、物流等多個行業的跨境收款需求。



渣打香港兼大中華及北亞區交易銀行部主管林遠棟表示，該行作為政府成立的「內地企業出海專班」成員機構之一，致力發揮香港作為「超級聯繫人」的獨特優勢，協助內地企業「拼船出海」。