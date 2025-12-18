環聯指消費者對明年收入樂觀 87%料增加或平穩 不再視信貸為「必需品」

環聯發佈2025年第四季消費者脈搏調查顯示，儘管就業市場持續受壓，香港家庭收入仍普遍維持穩定。此外，隨著宏觀經濟環境不斷變化，消費者對信貸的看法亦有所改變，信貸不再被視為「必需品」，而是需要經過深思熟慮後作出的選擇。

近月家庭收入保持穩定

香港就業市場持續受壓，失業率於今年第三季末攀升至3年新高，其中青年失業率更高達8%。然而，本港大部分家庭在第四季收入仍維持穩定。55%香港消費者表示，收入在過去3個月保持不變，較去年同期上升3個百分點；而收入減少的受訪者，則從去年的14%下降至12%。

同時，消費者對2026年的收入前景仍持樂觀態度，87%受訪者預期未來12個月收入將會增加或維持平穩，其中43%更預期收入會有所上升，顯示香港家庭在面對經濟前景不明朗時，展現出比市場預期更強的韌性。



在今年第四季，穩定的收入為不少家庭緩解了財務壓力。僅12%消費者表示擔心可能無法全數繳付至少一項當前帳單和貸款，較去年同期的20%明顯下跌，為過去5個季度新低。相關改善與消費者樂觀情緒溫和回升的趨勢一致，54%受訪者對明年家庭財務前景表示樂觀，按年微升2個百分點。

逾六成人憂日常用品通脹

然而，生活成本仍是消費者主要壓力來源，61%受訪者表示日常用品的通脹是影響未來6個月家庭財務狀況的首要憂慮，其次為就業前景（60%）。值得注意的是，42%受訪者表示一定程度或非常憂慮目前或潛在全球貿易關稅對其家庭財務狀況的影響；另有48%則認為產品價格上漲是關稅所帶來的主要影響。

近四成人增應急資金儲備

面對這些不確定因素，消費者於今年第三季採取務實的消費策略，並將其延續至年底，展現更強的財務管理與風險意識。過去3個月，分別有38%及20%消費者優先增加了應急資金儲備及退休金儲蓄。展望即將到來的節日購物旺季，只有25%表示計劃增加外出用餐、旅遊及娛樂等非必要支出，而41%則打算收緊相關開支。

Z世代對信貸看法明顯有變

調查亦發現，今年第四季消費者對信貸的看法出現明顯變化。48%受訪者認同信貸和貸款產品對於實現其財務目標非常、甚至極為重要，較2024年第四季的53%為低。該轉變在Z世代中尤為明顯，其比例由70%大幅下跌至54%。

同時，在獲取所需信貸的信心方面，僅61%的Z世代有信心在有需要時其信貸申請可獲批，按年大跌15個百分點，可見借貸成本上升及就業環境受壓，或已在消費者對信貸的看法上造成改變，特別是年輕世代。

環聯2025年第四季消費者脈搏調查於2025年9月25日至10月6日期間，訪問了979名18歲或以上的香港消費者。此項季度調查根據收入、債務及身份盜用等因素，評估消費者的取態及其行為變化。