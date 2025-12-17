livi 推「智安存」保障客戶資金免受詐騙 鎖定金額至少1萬元

數字銀行livi bank(理慧銀行)宣佈推出 「智安存」。「智安存」是金管局推出的一項防範欺詐及詐騙措施，旨在保護個人銀行客戶資金免受詐騙或因欺詐交易而導致損失。

該項措施可為客戶的資金提供額外安全保障，客戶可將部分或全部資金鎖定於「智安存」，以防止資金遭受詐騙及未經授權的轉賬或提款。「智安存」適用於活期及定期存款戶口，並支援在 livi bank 存款戶口的港幣、人民幣及美元，而每次鎖定金額最低為 10,000港元或等值。活期存款戶口內被鎖定的資金將無法用於轉賬或付款，但可繼續享有利息。

為確保安全，客戶如欲解鎖已鎖定至「智安存」的資金，必須預約並親身前往 livi 辦公室完成身份驗證程序。此面對面驗證程序對保障賬戶安全及防止未經授權的交易至關重要。驗證成功後，資金將會被解鎖。