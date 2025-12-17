騰訊據報升級AI大模型研發架構 前OpenAI研究員姚順雨任首席AI科學家 

據內媒報道，騰訊（700）升級大模型研發架構，新成立AI Infra部、AI Data部、數據計算平台部，強化其大模型的研發體系與核心能力。

將向總裁劉熾平匯報

報道指騰訊今日（17日）下午發內部公告，Vinces Yao出任「CEO/總裁辦公室」首席AI科學家，向總裁劉熾平匯報；同時兼任AI Infra部、大語言模型部負責人，向技術工程事業群總裁盧山匯報。

騰訊並未披露Vinces Yao的中文名或履歷，內媒估計Vinces Yao為前OpenAI研究員姚順雨，數月前入職騰訊。他畢業於清華和普林斯頓大學，曾任OpenAI研究員，是OpenAI首批智能體產品Operator與Deep Research的核心貢獻者。

AI Infra負責大模型訓練等

報道指，AI Infra作為騰訊大模型體系的重要一環，將負責大模型訓練和推理平台技術能力建設，聚焦大模型分布式訓練、高性能推理服務等核心技術能力，構建大模型AI Infra核心競爭力，為大模型算法研發和業務場景落地提供穩定高效的技術支持和服務。

AI Data部、數據計算平台部，將分別負責大模型數據及評測體系建設、大數據和機器學習的數據智能融合平台建設工作。王迪續任大語言模型部副總經理，向Vincesyao匯報。劉煜宏擔任AI Data部負責人、陳鵬擔任數據計算平台部負責人，均向公司副總裁蔣傑匯報。

