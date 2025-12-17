亞馬遜傳投資OpenAI至少100億美元 自研AI晶片獲採用 盤前升逾1%

據《The Information》引述知情人士報道稱，OpenAI正在與亞馬遜(Amazon，AMZN)進行洽談引入至少100億美元投資，OpenAI將採用亞馬遜研發的AI晶片Trainium。

亞馬遜盤前股價現升1.5%。

OpenAI估值超過5000億美元

據知情人士透露，正在討論的交易可能使OpenAI估值超過5000億美元。這宗交易是亞馬遜新興半導體部門的好消息，加入與英偉達AI加速器產品的競爭。

Trainium晶片是亞馬遜能否在AI領域脫穎而出的關鍵，據報亞馬遜Trainium晶片能夠以比英偉達的GPU更便宜、更高效的方式為AI模型背後的密集計算提供動力。據《The Information》早前報導，OpenAI與亞馬遜之間的洽談始於10月左右，當時OpenAI完成了公司重組。作為重組計劃的一部分，微軟獲得了27%的所有權，這一計劃花了近一年時間談判。

OpenAI和亞馬遜上月亦宣布了一項交易，AWS將在七年內向該初創公司提供價值380億美元的雲計算能力，涉及數十萬片英偉達晶片。

