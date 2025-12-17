Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞馬遜傳投資OpenAI至少100億美元 自研AI晶片獲採用 盤前升逾1%

商業創科
更新時間：17:35 2025-12-17 HKT
發佈時間：17:35 2025-12-17 HKT

據《The Information》引述知情人士報道稱，OpenAI正在與亞馬遜(Amazon，AMZN)進行洽談引入至少100億美元投資，OpenAI將採用亞馬遜研發的AI晶片Trainium。

亞馬遜盤前股價現升1.5%。

OpenAI估值超過5000億美元

據知情人士透露，正在討論的交易可能使OpenAI估值超過5000億美元。這宗交易是亞馬遜新興半導體部門的好消息，加入與英偉達AI加速器產品的競爭。

Trainium晶片是亞馬遜能否在AI領域脫穎而出的關鍵，據報亞馬遜Trainium晶片能夠以比英偉達的GPU更便宜、更高效的方式為AI模型背後的密集計算提供動力。據《The Information》早前報導，OpenAI與亞馬遜之間的洽談始於10月左右，當時OpenAI完成了公司重組。作為重組計劃的一部分，微軟獲得了27%的所有權，這一計劃花了近一年時間談判。

OpenAI和亞馬遜上月亦宣布了一項交易，AWS將在七年內向該初創公司提供價值380億美元的雲計算能力，涉及數十萬片英偉達晶片。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
消委會交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
交友配對︱資深婚介拆解中女擇偶三大迷思 「睇落唔似40歲」有優勢？ 「MBA只係一堆英文字母」
社會
6小時前
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
罕有流出！泳池「中伏」獲康文署發「緊急專用券」 事主爆超嘔心真相：游水十幾年首次收到｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
北上飲茶$99竟貼單呻笨 港男歎山竹牛肉食評僅4字 引爆港深大對決：香港點心真係輸咗？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
店家未有得到黃小姐同意，就安排男技師為她按摩。iStock示意圖
女客全裸做SPA 按摩店無知會下安排男技師
即時中國
20小時前
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
03:08
中九龍繞道（油麻地段）通車！九巴增2條特快線33X、252S  屯門、荃灣直接往返東九龍 不經黃大仙、龍翔道
生活百科
23小時前
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
蘇民峰豪宅內貌曝光獨特品味 書櫃弧形設計盡顯格調處處藏風水佈局玄機
影視圈
1小時前
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
宏福苑五級火︱廉政公署再拘捕兩人 消息：為宏福苑新舊業主立案法團主席
突發
25分鐘前
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
萬寧退出中國市場 逾120間分店明年1月停運 高峰期達200間 內地消費者：產品無差異化
商業創科
7小時前
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
移英女星真實狀態撞樣鄭裕玲？感情狀況疑有着落 為心愛的人堅持做這件事
影視圈
8小時前
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」 家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：不可原諒
04:43
星島申訴王 | 港女遭「魔鬼渣男」家暴打盲眼 悲慘控訴未婚產子：他不可原諒
申訴熱話
10小時前