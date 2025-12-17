華納兄弟探索傳將拒絕派拉蒙天舞敵意收購 另特朗普女婿退出競購

彭博引述消息報道，華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery，WBD）計劃拒絕派拉蒙天舞（Paramount Skydance）的敵意收購要約，原因是對融資和其他條款的擔憂。

知情人士表示，在經過討論並審閱派拉蒙的要約後，華納兄弟董事會仍認為公司與Netflix現有的協議在價值、確定性和條款方面，勝過派拉蒙提出的方案，華納兄弟董事會將敦促股東拒絕收購要約。華納兄弟對派拉蒙要約收購的回應最早可能於周三提交。

憂融資方案及條款

報道指，華納兄弟其中一個主要擔憂，是對由大衛·埃里森(David Ellison)領導的派拉蒙提出的融資方案的擔憂。知情人士表示，該股權由管理他父親、億萬富翁拉里·埃里森(Larry Ellison)財富的信託基金作為後盾。由於這是一個可撤銷的信託基金，資產可以隨時被取出，如果發生這種情況，華納兄弟可能沒有追索權。

特朗普批評派拉蒙

另外，派拉蒙的一個支持者、由特朗普女婿庫什納(Jared Kushner)領導的Affinity Partners周二向彭博表示，它正退出擬議的交易，理由是「兩個強勁競爭對手」的參與。

特朗普周二較早時在社交媒體上批評派拉蒙，表示自埃里森家族今年較早時控制派拉蒙以來，他受到其CBS的待遇「遠比以前糟糕」。埃里森家族曾吹噓他們與總統的友好關係。

報道又指，華納兄弟董事會又擔心公司在獲得監管批准可能需要一年或更長時間的情況下開展業務的能力。知情人士表示，派拉蒙並沒有給予公司足夠的靈活性來經營業務或管理其資產負債表。派拉蒙上周在一份文件中表示，它已經解決了華納兄弟對公司在再融資債務方面的靈活性以及由埃里森家族作為後盾支付50億美元違約金的擔憂。

派拉蒙已經以其他方式調整了其條款，以回應華納兄弟的要求。報道指，騰訊（700）的10億美元融資已經撤回，原因是擔心這筆資金可能導致美國監管機構的國家安全問題。

敵意收購出價每股30美元

華納兄弟早前同意以每股27.75美元或約830億美元(包括債務)的價格將其製片廠、流媒體業務和HBO出售給Netflix。華納兄弟又計劃在Netflix交易完成前將CNN和TNT等有線電視網絡分拆給股東。在Netflix和華納兄弟宣布他們的交易三天後，派拉蒙通過發起華納兄弟股份的公開要約收購，直接向股東提出收購要約，提出以每股30美元或超過1080億美元(包括債務)的價格收購華納兄弟的全部股權。

派拉蒙表示，其每股30美元的華納兄弟收購要約並非其「最終出價」，暗示它有空間提高。根據華納兄弟與Netflix的協議，它不允許主動尋求其他競標者的提案，但它可以考慮收到的提案。如果有更好的提案，它需要給Netflix機會提出更好的出價，以嘗試維持現有交易。

