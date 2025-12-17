萬寧內地逾120間實體店 明年1月15日全線停運

萬寧中國昨晚於官網公告宣佈，線下及線上門店將停止營運，其中線下門店最後營業日為明年1月15日，線上萬寧官方商城（小程序）則於本月28日停止營運，而線上萬寧天貓旗艦店、線上萬寧天貓保健品專營店、線上萬寧京東旗艦店、線上萬寧拼多多旗艦店將在本月26日停運，呼籲會員盡快處理積分。

萬寧中國：業務戰略調整 轉戰跨境商城

公司指出，內地門店關閉是業務戰略調整需要，而後續將轉戰跨境商城，其中跨境官方商城（小程序）、萬寧跨境天貓旗艦店、萬寧跨境京東旗艦店、萬寧跨境拼多多旗艦店將繼續提供服務，持續帶來香港門店同款的跨境好物。

內地消費者：一直以為它早就退出

現時「萬寧關閉內地所有門店」登上微博熱搜榜第8位，有內地消費者表示，自己第一次接觸萬寧市在香港，認為萬寧在香港是「剛需型藥妝便利商店，門市密度高、面積不大」，對比之下，內地門市與香港門市邏輯不同，賣的東西還與屈臣氏、Sephora及電商平台高度重合，完全沒有差異化，「根本無法面對高度內捲且被電商重構過的內地零售環境。」另有在廣州的消費者表示，「我一直以為它早就退出了，剛來廣州的時候到處都有萬寧，現在好久沒看到過了。」

萬寧內地門市高峰期逾200間

據官網資料顯示，萬寧作為香港最大型的健與美產品連鎖店，擁有超過320間分店遍布港澳，在內地店舖數目一度有逾200間，現時則有逾120間。

翻查資料，萬寧自2004年進入內地市場，於10月9日在廣州天河城廣場開設首家旗艦店。此後逐步擴展，在華北、華東、西南市場開設了門市。 2011年，萬寧在內地店數超過200家，涵蓋33個城市。 2014年時，萬寧曾計劃進行擴張，當時其高層表示，未來3年，萬寧將在內地市場淨增至少300家門市，即每年新開100家店。

2020年萬寧於上海最後一家門店關閉，部分貨架上的貨品已經售罄。（來源：第一財經）

不過，內媒《第一財經》於2020年報道指出，萬寧在中國的實體店大縮水，北京、上海及四川等地區有不少萬寧門市關閉。分析指由於實體店成本高及各類競爭加劇，使萬寧這類「健與美」連鎖店受挫，加上當時受疫情影響，最終讓萬寧選擇關店止損。

報道引述消息人士指，萬寧近幾年缺乏國內本地化管理，難以抓住年輕消費者，又指萬寧最直面的競爭對手是屈臣氏，面對屈臣氏數千家門市的規模，萬寧已經處於下風，然而隨著電商崛起，更多的實體零售店，包括屈臣氏在內也都面臨挑戰。

據萬寧母公司DFI零售集團2024年業績公告，由於業務重心從線下門市轉向線上管道，萬寧中國同店銷售額下降，這導致其大部分線下門市關閉。

