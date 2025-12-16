證監會凍結Teamway幕後董事1.01億元資金 涉及企業失當行為案

證監會公布，在涉及Teamway的企業失當行為案中，已從原訟法庭中取得法庭命令 ，凍結懷疑幕後董事吳國輝旗下銀行戶口超過1.01億元的現金。針對吳的資產凍結令維持有效，直至有關Teamway的法律程序完結或法庭作出進一步命令為止。 此前，吳國輝及其他涉及人士同意就其失當行為支付1.92億元，以重新分發予已除牌的康佰控股的獨立公眾股東作為賠償。

當前的法律程序源於證監會對涉及Teamway的企業失當行為作出的調查。根據證監會所呈述的案情指，吳國輝及仰智慧在2015年透過代名人向Teamway的創辦人收購該公司75%的權益後，取得了Teamway的控制權，繼而成為幕後董事，並透過注入新業務以取代其原來包裝業務的計劃，把該公司變為一家空殼上市公司。

其後，吳及仰以幕後董事的身分，策劃一系列損害Teamway利益的交易，違反了他們的受信責任。

證監會：Teamway前執行董事及前獨立非執董同樣違反其責任

證監會還稱，Teamway七名前執行董事及三名前獨立非執行董事批准上述交易，及容許吳或仰主導Teamway的事務，因而違反了他們的受信責任，同時該公司的前公司秘書就該等交易履行其職責時，同樣涉及疏忽或罔顧後果。

證監會指，正尋求法庭向吳、仰及十名前董事發出賠償令，承擔Teamway及其附屬公司所蒙受的5.32億元損失，同時亦正尋求法庭頒令取消這些人士及前公司秘書的資格，以禁止他們擔任香港任何上市或非上市法團的董事或參與該等法團的管理。