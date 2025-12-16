Hashkey暗盤一度衝高逾15%後回落 險守招股價水平
更新時間：16:36 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:36 2025-12-16 HKT
發佈時間：16:36 2025-12-16 HKT
本港持牌虛擬資產交易所Hashkey Exchange母企HASHKEY（3887）明日（17日）正式掛牌，今日暗盤表現一般。該股以6.68元定價，為招股價範圍中高水平，其中在富途暗盤開報6.68元，雖然一度衝高逾15%或1.03元，高見7.71元，即每手賬面最多賺412元；不過，走勢旋即回落，更一度「破發」至6.58元，每手賬面輸40元，其後則險守招股價，暫報6.76元，升約1.2%。
據了解，Hashkey Holdings（3887）抽250手已穩中1手，若以頂頭槌飛認購1,202.84萬股，則可獲分配1.2萬股或30手。
