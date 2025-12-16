陳翊庭稱逾300公司明年排隊上市 未來10年推動亞洲市場與中國互聯互通

港交所（388）行政總裁陳翊庭今日發表網誌表示，今年香港新股市場已經迎來超過100家上市公司（包括今年全球最大的兩宗IPO），融資總額已超過2,700億元。展望2026年，目前上市科正在處理的上市申請超過300家公司。

與內地互聯互通為港交所優勢

陳翊庭表示，隨著亞洲經濟崛起這一長期大趨勢持續顯現，從全球供應鏈到科技集群都在向東轉移，全球投資者自然而然會將目光投向亞洲，而新一代亞洲企業家也正在不斷創造新機遇。

她提到，與內地市場的互聯互通，是港交所與其他國際交易所相比最大的優勢，因此未來必須繼續鞏固這一優勢，不斷優化與内地的互聯互通，推動中國資本市場的進一步開放和人民幣國際化進程。

同時，未來十年還要推動亞洲其他市場與中國機遇的互聯互通，通過提升平台和區域合作，利用中國優勢把亞洲資本與當今最大的機遇連接起來，打造具有全球吸引力的區域流動性池，把激動人心的亞洲機遇（例如東南亞市場）帶到內地投資者面前，同時吸引更多亞洲投資者投資內地資本市場。

繼續擴大上市公司的來源

港交所下一步將探索推出更多適合亞洲客戶（尤其是散戶和專業散戶投資者）的產品，長遠固定收益和貨幣領域也有巨大成長空間，今年亦已開始佈局，對迅清結算進行了戰略投資，但還有很多工作要做。大宗商品方面，將與市場各方共同努力，把香港建設成為亞洲大宗商品樞紐，滿足不斷增長的需求。

此外，港交所將繼續擴大上市公司的來源，今年隨著內地企業加速出海，來港上市的內地企業越來越國際化，半數在港上市的內地企業都有相當比例的業務收入來自境外。而且，港交所今年已經迎來多家來自印尼、哈薩克斯坦、新加坡、泰國和阿聯酋的企業上市，未來將繼續吸引更多國際公司（尤其是亞洲其他地區的公司）來上市，幫助全球投資者分享亞洲增長機遇。

