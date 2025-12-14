Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI調整政策搶人才 毋須工作6個月可獲股權薪酬

商業創科
更新時間：16:52 2025-12-14 HKT
發佈時間：16:52 2025-12-14 HKT

AI行業求才若渴，市場競爭激烈。據外媒《華爾街日報》引述消息指出，OpenAI上周終止了一項要求員工「需在公司工作至少6個月」才能獲得股權的薪酬政策，以鼓勵新員工勇於承擔風險，毋須擔心在獲得第一批股權之前就被解僱。

報道指出，OpenAI早於今年4月已將新員工的股權授予期從業界標準的12個月縮短至6個月；另有知情人士指出，馬斯克旗下xAI也採取了類似做法。

以往傳統科企設定1年授予期

報道又指，有關舉動反映了AI行業對高階技術人才的激烈競爭。以往傳統科技公司通常對新員工設定1年的股權授予期，避免將股權授予快速離職或表現不佳的員工；不過，隨著Meta、Google及Anthropic等公司以更高薪酬待遇吸引頂尖研究人員，因此這些員工能爭取更具吸引力的條件，並在不滿意的情況下快速離職。

另一方面，報道引述一份財務文件指出，OpenAI今年預計在股權薪酬上花費60億美元，幾乎佔其預計收入的一半。有科技投資者正私下抱怨，快速發展的AI初創公司股權薪酬激增，侵蝕了股東回報。

