Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳監管機構拒援手 萬科債尋延期

商業創科
更新時間：09:24 2025-12-13 HKT
發佈時間：09:24 2025-12-13 HKT

萬科（2202）債務危機加劇，彭博引述知情人士透露，內地監管機構可能不願出手救助，並已開始制定計劃以控制事態發展，萬科亦正尋求將第二隻境內債券展期一年，並向債權人提出了具體方案。萬科債價昨日普遍下跌，其中21萬科02曾跌超過20%。萬科昨日收報3.68元，跌1.075%。

涉及超過500億美元的有息債務

報道稱，銀行與基金經理正緊急評估這場可能成為中國史上最大規模企業重組之一的衝擊，萬科涉及超過500億美元的有息債務，其中包括海外貸款機構與債券投資者持有的逾70億美元。

分析警告，若萬科問題惡化，將波及中國經濟及金融體系，並引發連鎖反應，對房地產行業帶來更大壓力。

此外，中金表示過去兩天舉行的中央經濟工作會議中提及，考慮房地產在內地經濟佔比已明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。中金亦在第3季評估萬科財務狀況時將其形容為「資不抵債」。

回望過去數年的房地產危機，萬科此前其維持公開市場債務兌付，主要依賴大股東深圳地鐵的持續「輸血」及自身經營回款，而早前發布的一份聲明亦指其失去深圳地鐵「無上限」資金援助。分析指，該訊號反映政府對萬科「不再保證到底」，令萬科或失去政府的庇護。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
長者乘車優惠明年4月收緊！長者群組熱議「兩蚊兩折」點樣計? 每月限搭240程？北上深圳貴好多？
生活百科
16小時前
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
《愛回家》台柱11歲同張國榮食飯富裕家境掀討論 童年照證冇後天加工 長大選美嫁洪金寶愛將
影視圈
14小時前
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
天水圍天澤邨單位起火 男戶主燒傷送院 逾400人疏散 警列縱火
突發
1小時前
美密歇根州恐怖亂倫案 22歲孕婦遭親母生劏取胎雙亡 孩子爸爸竟是繼父
即時國際
5小時前
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
內地優才來港不足2年成功上車 700萬購上環兩房戶做業主 一個原因只揀港島樓
樓市動向
4小時前
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
港人重返職場做滿1年額外「收政府$2萬支票」 附2大中年再就業/求職津貼申請方法
生活百科
17小時前
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
71歲前TVB金牌綠葉半退休生活失控？ 走廊驚見「淘寶山」展示驚人購買力
影視圈
15小時前
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
29歲TVB小花廖慧儀緊身戰衣盡晒惹火身材 臀部被指鬆弛？ 直擊沖涼過程搏到盡
影視圈
12小時前
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帑支付訟費
社會
2025-12-11 20:33 HKT
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
宏福苑五級火｜王祖藍證好友罹難 含淚憶從失聯到盼望遺體完整心碎過程：需要接受事實
影視圈
11小時前