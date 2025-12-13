傳監管機構拒援手 萬科債尋延期

萬科（2202）債務危機加劇，彭博引述知情人士透露，內地監管機構可能不願出手救助，並已開始制定計劃以控制事態發展，萬科亦正尋求將第二隻境內債券展期一年，並向債權人提出了具體方案。萬科債價昨日普遍下跌，其中21萬科02曾跌超過20%。萬科昨日收報3.68元，跌1.075%。

涉及超過500億美元的有息債務

報道稱，銀行與基金經理正緊急評估這場可能成為中國史上最大規模企業重組之一的衝擊，萬科涉及超過500億美元的有息債務，其中包括海外貸款機構與債券投資者持有的逾70億美元。

分析警告，若萬科問題惡化，將波及中國經濟及金融體系，並引發連鎖反應，對房地產行業帶來更大壓力。

此外，中金表示過去兩天舉行的中央經濟工作會議中提及，考慮房地產在內地經濟佔比已明顯降低，房地產工作主要是防風險，而不是通過房地產刺激經濟。中金亦在第3季評估萬科財務狀況時將其形容為「資不抵債」。

回望過去數年的房地產危機，萬科此前其維持公開市場債務兌付，主要依賴大股東深圳地鐵的持續「輸血」及自身經營回款，而早前發布的一份聲明亦指其失去深圳地鐵「無上限」資金援助。分析指，該訊號反映政府對萬科「不再保證到底」，令萬科或失去政府的庇護。