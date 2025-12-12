Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

時代廣場聖誕裝飾引熱議 僅見一棵聖誕樹 17年前舊照勾起「青春回憶」

商業創科
更新時間：18:33 2025-12-12 HKT
發佈時間：18:33 2025-12-12 HKT

聖誕節漸近，香港各大商場的節日裝扮常常成為市民期待的打卡焦點，而近日銅鑼灣時代廣場的聖誕裝飾引發熱議，「今年銅鑼灣時代廣場聖誕節都唔敢大搞」的話題在本地論壇迅速傳開。

網民上傳的照片顯示，時代廣場中庭僅見一棵普通聖誕樹，無往年常見的大型主題裝置、互動場景，配文「時代廣場幾有氣氛」，迅速引爆話題。

與此同時，有網友翻出2008年拍攝的舊照，當時商場中庭擺設了香港著名插畫師Carrie Chau筆下的「盲頭烏蠅」主題裝置，勾起不少網民回憶，紛紛留言「你對比下今年」、「想當年係突登去睇去影相，真係好鍾意」，直指其為「青春回憶」。

網民批今年無計劃裝飾

在評論區，有網民分析稱，聖誕佈置計劃應該早就定好，「唔會話11月尾12月頭先話唔搞」，因此判斷「佢地原本就冇乜計劃今年要整啲咩裝飾」；還有網民回憶，過去除夕有蘋果倒數，有歌星唱歌，由下午開始就已經塞滿人到波斯富街，聖誕節又很多數層樓高的大棵聖誕樹；而現在的「會員計劃有等於無，上面吉鋪又多，又無特色，停車場又得個幾個充電位, 不如拆左佢做返電車廠」。

還有網民點出商場現狀問題，「個場格局舊到拍得住尖東」，更唏噓表示「呢30年黎都無人諗過時代會變死場」。

