金發局報告研提振市場動能 優化未盈利及知識產權密集企業上市渠道

商業創科
更新時間：15:15 2025-12-12 HKT
發佈時間：14:23 2025-12-12 HKT

金發局發表《香港資本市場領航之路：超級聯繫人-數碼時代的全球資本樞紐》的概念報告，探討香港如何可超越其一向作為內地與世界各地主要門戶的角色，並勾劃一個更具抱負的發展定位：成為亞洲不可或缺的全球資本樞紐。

持續令資產類別/發行人/投資者基礎多元化

金發局主席洪丕正表示，過去一年，很多內地企業來港尋求資金，並反思為何香港不能成為東南亞、中東、歐洲，甚至乎是美國的集資地，因為除了國際資金，香港亦有來自內地的資金，獨一無二的互聯互通機制，故認為香港應持續令資產類別、發行人和投資者基礎多元化。

金發局副主席暨是次工作小組召集人韋安祖表示，概念報告提供一個基礎、更多空間，予所有人共同合作，而該報告會分享給所有監管機構、政府，以及主要持份者等。

可改善上市門檻低和做同股不同權架構

金發局行政總監董一岳表示，留意到在歐美市場中，公司維持於未上市的狀態愈來愈久。在市況不穩定、地緣政治不確定下，對這些公司來說是有隱憂，即使其知識產權（IP）或研發做得充足，但未有收入和盈利，最終可能會賣盤或尋求上市。現時它們考慮美國市場掛牌，因為上市門檻低和做同股不同權架構更容易。因此，金發局認為值得考慮香港能否吸納這些上市公司或潛在發行人，這些公司在5、6年後有機會成為旗艦股，「我地唔想抹殺咗呢個機會」。他提及，在過去數個月，到訪東南西、中東和中亞地區，這些地方的公司都有意上市，除了在本地上市有份額外，同時考慮在其他地方掛牌，以接觸其他投資者。尤其在地緣政治兩極化下，此對於香港更有利。

該報告將潛在發展方向大致分為3個時間階段，約6至24個月短期階段方面，可考慮的提振市場動能措施，包括優化未有盈利及知識產權密集型企業的上市渠道，例如在現行制度基礎上，進一步調校同股不同權（WVR）等相關安排、加強做市及上市後支援，尤其是中小企、吸引合適發行人來港再上市及進行雙重主要上市，以及在審慎可控的框架下試驗創新金融工具。

約2至5年中期階段方面，在可考慮的方向包括將互聯互通機制由股票及債券擴展至更廣泛的資產類別；發展更具組織性的私募資產平台；透過高評級固定收益工具、可持續金融、代幣化實體資產，以及具規模的基建及項目融資機會來動員長期資本；並運用區塊鏈等新技術強化數碼金融基建，以提升跨境流程處理效率及延長交易服務時段。

約5至10年方面，可進一步探討的領域包括擴展支援代幣化發行、交易及交易後運作的金融市場基礎設施能力；持續深化香港作為離岸人民幣業務中心的功能；以及把握機遇推動更廣泛債務資本市場發展，逐步把香港塑造成區內多資產、多貨幣的資本形成樞紐及具影響力的環球標準制定者。

