證監會譴責瑞士盈豐 罰款1085萬元 涉產品盡職審查等缺失

證監會譴責瑞士盈豐銀行股份有限公司（下稱「瑞士盈豐」），並處以罰款1,085萬元。該公司在2015年1月至2020年12月期間犯有產品盡職審查、備存紀錄及延遲匯報的缺失。證監會調查源自瑞士盈豐的主動匯報及金管局轉交的調查結果。

在產品盡職審查方面，瑞士盈豐在評估322隻債券時，沒有考慮不同產品的專有特點，亦沒有及時更新其內部政策以反映監管變動。瑞士盈豐亦沒有確保在每次交易時或之前，就若干複雜產品的分銷向客戶提供充分資料及警告聲明。

至於備存紀錄及延遲匯報方面，瑞士盈豐沒有就141隻債券備存產品盡職審查紀錄，及於2020年7月首次懷疑出現產品盡職審查缺失時，沒有立即向證監會作出匯報。

證監會指，在決定採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括：瑞士盈豐已採取補救措施，以加強其產品盡職審查的框架；瑞士盈豐與金管局及證監會合作解決在調查過程中發現的關注事項；及瑞士盈豐將實施加強的投訴處理程序，以檢視在有關期間內購買了受影響產品的客戶的投訴。



