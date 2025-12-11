Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

證監會譴責瑞士盈豐 罰款1085萬元 涉產品盡職審查等缺失

商業創科
更新時間：16:51 2025-12-11 HKT
發佈時間：16:51 2025-12-11 HKT

證監會譴責瑞士盈豐銀行股份有限公司（下稱「瑞士盈豐」），並處以罰款1,085萬元。該公司在2015年1月至2020年12月期間犯有產品盡職審查、備存紀錄及延遲匯報的缺失。證監會調查源自瑞士盈豐的主動匯報及金管局轉交的調查結果。

在產品盡職審查方面，瑞士盈豐在評估322隻債券時，沒有考慮不同產品的專有特點，亦沒有及時更新其內部政策以反映監管變動。瑞士盈豐亦沒有確保在每次交易時或之前，就若干複雜產品的分銷向客戶提供充分資料及警告聲明。

至於備存紀錄及延遲匯報方面，瑞士盈豐沒有就141隻債券備存產品盡職審查紀錄，及於2020年7月首次懷疑出現產品盡職審查缺失時，沒有立即向證監會作出匯報。

證監會指，在決定採取上述處分時，已考慮到所有相關情況，包括：瑞士盈豐已採取補救措施，以加強其產品盡職審查的框架；瑞士盈豐與金管局及證監會合作解決在調查過程中發現的關注事項；及瑞士盈豐將實施加強的投訴處理程序，以檢視在有關期間內購買了受影響產品的客戶的投訴。
 
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
02:45
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
4小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
「開心舞」視障女孩龍懷騫近況曝光！學霸身份征服科技界 非凡蛻變為殘疾人士點亮「光明」
影視圈
9小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
9小時前
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
40歲港妻老公出軌「直播」攤牌 對方咁反應 網民獻「教科書級」攻略自保｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
葵涌冰室貼告示稱1原因暫停晚市營業 食客無投訴反讚窩心：欣賞店主好有愛！
飲食
2小時前
00:27
中環歷山大廈女子廁所誕嬰 與BB一併送院
突發
4小時前
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
00:57
宏福苑五級火｜殉職消防員何偉豪獲追授消防隊目榮譽職銜 下周五舉行最高榮譽喪禮 遺體安葬浩園
突發
2小時前
87歲范曾自爆與嫩妻徐萌喜得獨子。
書畫大師｜87歲范曾自爆和嫩妻喜得獨子 宣布與女兒繼子斷絕關係
即時中國
5小時前
星島申訴王｜直擊50人冒雨等食 一篇潮文掀味蕾炸彈肉餅飯熱潮 老闆怕加租： 太多人 飯都煮唔切
03:26
星島申訴王｜爆紅元朗大寶冰室掀「味蕾炸彈」肉餅飯熱潮 老闆怕加租： 太多人飯都煮唔切
申訴熱話
5小時前