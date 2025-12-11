滙豐/中銀/渣打維持最優惠利率不變 分析：港銀去年至今累減0.875厘 減P周期已完成

美國聯儲局於本港時間周四凌晨一如預期減息0.25厘。滙豐中午宣佈維持港元最優惠利率（P）於5厘不變，其港元儲蓄存款戶口的利率亦維持不變。該行對上一次下調最優惠利率是在10月31日，當時減息0.125厘。

中銀香港亦宣佈，港元最優惠利率維持不變於5厘，活期儲蓄存款利率亦維持於0.001 厘不變。

渣打香港同日宣佈，港元最優惠貸款利率維持不變，於5.25厘。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，港銀減P幅度去年至今已累達0.875厘，已抵銷對上一次加息周期之加幅，故此減P周期已完成，是次美國減息後銀行維持P不變符市場預期。

相關文章：本港P息維持不變 王美鳳料減P周期已完成 明年上半年按息維持3.25厘

金管局下調貼現窗利率0.25厘

另外，金管局今早宣布，將貼現窗基本利率下調0.25厘，至4厘，即時生效。總裁余偉文今早表示，美國聯儲局調低息率的決定大致符合市場預期。這是繼今年10月後再次減息，而這個減息周期從2024年9月至今共減了175基點。會後發表的點陣圖（dot plot）顯示，聯儲局有可能於2026年內再減息25基點，但通脹走勢和就業市場情況仍存在較大的不確定性，故未來的貨幣政策走向尚有待觀察。

余偉文：拆息受本地資金供求影響

香港方面，貨幣及金融市場保持有序運作。港元拆息在聯繫匯率制度下整體上趨近美元息率，而較短期限的拆息就同時受本地市場港元資金供求影響，例如年結等季節性因素及資本市場活動。至於存貸利率方面，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息及現時相關利率水平、本身的資金成本結構等因素，評估是否需要調整及調整的幅度。美國未來息率走向仍存在不確定性，對香港的利率環境亦會有所影響，市民在作出置業、投資或借貸決定時，需充分考慮及管理利率風險。金管局會繼續密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。

金管局因應美國於12月10日（美國時間）調低聯邦基金利率的目標區間25基點，當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點是4.00%，而隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值是2.39%，所以根據預設公式，基本利率設定於4.00%。

基本利率是用作計算經貼現窗進行回購交易時適用的貼現率的基礎利率。目前基本利率定於當前的美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為準。

相關文章：

美國減息｜聯儲局減息0.25厘符預期 今月起購400億美元國債 明年或僅減息一次

