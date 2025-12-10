Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

AI影片工廠失控：當假資訊開始自動增生｜梁偉聰

商業創科
更新時間：18:28 2025-12-10 HKT
發佈時間：18:28 2025-12-10 HKT

本欄早前討論過 AI 生成醫療內容的潛在風險後，筆者開始留意到另一個更普遍的現象——AI 影片的全面氾濫。YouTube、TikTok 等平台上，愈來愈多自動生成的影片，以驚人速度佔據我們的視野。內容涵蓋娛樂八卦、名人健康、社會議題，表面上無害，甚至頗具娛樂性，但背後隱藏的問題值得警惕。

幾年前筆者營運健康資訊平台時，曾聽過有人研究全自動化 YouTube 頻道：腳本、旁白、剪接全部由 AI 完成，頻道主只需監察流量便能坐享被動收入。當時聽來仍像前衛實驗，如今卻已成為內容農場的主流模式。

最正經語調說最不負責任內容

問題在於，這些操作人的關注點從來不是內容是否正確，而是是否「夠快、夠吸睛、賺到錢」。在 AI 的加持下，「內容生產線」變得前所未有高效，只要能吸引點擊，真假並非重點。AI 的語氣自信、邏輯看似嚴謹，但往往是以最正經的語調，說着最不負責任的內容。

近日武打巨星洪金寶與李連杰屢成為 AI 影片的「主角」，甚至迫使李連杰出面澄清身體狀況。本文並非想討論相關八卦的真假，而是指出 AI 內容農場已進入「爆發式增殖」階段——過去可能一天只有十條影片，如今 AI 可以在數分鐘內生成數百條，速度遠超任何人力可監察範圍。

更值得注意的是，這些內容農場並非個別創作者，而是以「工廠模式」運作。製片人利用VPN隱藏IP地址，再結合AI自動生成腳本、配音、剪接，整條影片從無到有只需數分鐘。即使帳戶被封，多點分散式上傳、重新開帳號的成本幾乎為零，讓追責變得近乎不可能。

在這種模式下，平台與社會幾乎無法追究責任。影片產製者往往匿名、難以追蹤，而內容一旦被演算法推送，便能瞬間接觸數以萬計的觀眾。對於公眾而言，面對的已不只是「假新聞」，而是一種能自我複製、自我擴散的資訊機器。

在 AI 的世界裡，內容是否失實、是否侵權、是否傷害當事人，都不是優先考慮。只要能帶來點擊，它便會無限量複製。資訊真實性、言論負責任、倫理底線，在這套系統裡顯得格外脆弱。

平台必須承擔更大責任

因此，這場問題的核心其實不在內容創作者，而在平台本身。YouTube、TikTok 作為內容分發樞紐，必須承擔更大責任。筆者認為，平台應立即投入資源，以 AI 管治 AI，例如開發自動辨識 AI 生成內容的系統，針對生成痕跡進行標註或限制散播。若沒有制度性的防線，資訊環境只會進一步惡化。

AI 技術確實帶來前所未有的效率與可能性，但在內容生成領域，它同時放大了速度、放大了偏見、放大了失真。若我們繼續忽視這股趨勢，下一波資訊危機，或許不會來自醫療誤導，而是來自無處不在的虛假敘事。

在資訊越來越難辨真假的時代，平台的責任、社會的警覺與公眾的媒體素養，比以往任何時候都更為重要。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

