滙豐精簡架構未達終點 艾橋智：不學識擁抱AI會被淘汰

滙豐控股(005)行政總裁艾橋智接受外媒訪問表示，對滙豐的簡化工作還未達到重點，未來致力於將人工智能整合到滙豐的營運中，強調如果不學會擁抱AI就會被淘汰。

營運委員會規模減半

艾橋智15個月前接掌滙控後，開始對集團進行重組，幾乎將營運委員會的規模減半，並取消他認為令主管逃避決策責任的共同管理職位。他指，當時所有事情都是雙重或多重責任，很多高層主管並未對管轄的業務表現負起全部責任，現時則約60%的營收是在單一責任制下產生。

艾橋智又關閉多項業務及合併部門，裁減數千職位。他指，目標令滙豐成為一家更簡潔、更高效的銀行，但不可能一夜之間完成簡化，必須持續不懈推進，形容尚未抵達終點，仍有許多工作要做。

艾橋智表示，在規劃銀行未來所需的改革時，借鑑了工程師的訓練背景，強調對於消除銀行的複雜性和包袱毫不手軟。

使用AI是無可避免

艾橋智亦致力將人工智能(AI)整合到滙豐的營運。他強調，使用AI是無可避免，雖然人類不會被AI取代，但如果不學會擁抱AI，透過AI提升技能，就會被淘汰，他會監控使用情況。