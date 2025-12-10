蓋茲警告部分AI企業估值過高或面臨泡沫破裂

據外媒報道，微軟聯合創始人兼慈善家蓋茲在本周開幕的阿布扎比​​金融周上警告稱，一些估值過高的AI公司將在「競爭異常激烈」的AI行業中蒙受損失，因為投資者正在權衡泡沫是否即將破裂。

蓋茲在阿布達比金融周期間表示，「人工智慧是目前最重要的事情」，但並不意味這高估值公司都會成為贏家，AI行業競爭將會異常激烈。

他指出，AI領域之所以存在泡沫，僅在於並非所有這些估值都會持續上漲，其中一些將會下跌。

目前，許多人工智慧公司的估值已遠超行業平均值——例如，Palantir和Tesla的市盈率遠遠超過了200倍，而標普500指數成分股公司的平均市盈率約為25倍。隨著市場對泡沫破裂的擔憂加劇，全球股市在11月出現了明顯回落。

儘管人工智慧領域某些方面存在泡沫，但蓋茲表示，人工智慧將從根本上改善人們的生活，包括醫療、教育和農業領域。他預測明年將是全球健康領域的重要一年，並認為AI工具將大幅提高非洲的生產力。