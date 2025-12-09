追殺維修老鼠大行動｜曾智華

政府政策，一項項推出，全部構思是基於社會大利益，但當落實時，卻出現不少是——愛你變成害你。因制訂政策官員，遠遠不及市場班奸人諗計鑽空子刁鑽。奸人度贏官員，就可以有天文數字利潤。簡單舉例：（一）強制性公積金。令千計全球金融經理大鱷，開波即狂抽佣，直至打工仔怒吼，政府才預設立機構及法制制衡，但仍未能阻塞全部漏洞；（二）自願醫保。又是一盤萬億計大生意，只要保險公司同業與私人醫療界眉來眼去，就可將投保者變成肉在砧板上，任意斬。

政府有責制訂政策，有權執法作出監管，但總是冇決心去糾正大錯誤。我當然不相信任何官員會在其中得到利益，但觀其軟手軟腳不作為的佛系態度，市民憤怒，當有其因。

第三個鮮明例子，正是令全港陷入無盡悲痛的強制性大廈維修。又是一萬億大水塘，修例一出，各路蛇蟲鼠蟻怎不撲出大力掠水？

香港N咁多舊式大廈，似計時炸彈，大家明白，要趁未出大事甚至塌下前維修，也是應該的。但政府萬萬想不到，維修老鼠咁勁。如今，讓小弟重溫班無良友點無良。

（一）認知有某大型屋苑要維修，動輒上千萬至億元。

（二）老鼠派人買入屋苑單位，以業主身份競逐立案法團。基於這些義工位冇乜人願做，正常業主多推卸責任，令老鼠輕易成為委員。

（三）成為立案法團委員，即可操控一切，包括財政及選擇維修標書。

（四）與老鼠有關的維修集團化成N間公司入標。若有外間公司入，老鼠就諸多刁難，令對方冇癮退出。

（五）扑錘選定公司後，即分水，老鼠集團包括業主、維修公司、靜靜協助的政客、幫手做Dirty job的黑社會……。

我一位資深大律師老友，素來嫉惡如仇，曾意圖踢爆老鼠，也被老友喝止，話要避免家人受滋擾，結果無奈吞下不公平惡果。好嘞，今次大家睇戲嘞，中央責承下，且看特區政府有冇毅力、魄力、策略去一網殲滅所有老鼠了。

資深傳媒人 曾智華